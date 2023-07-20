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    Фронт-офис по сопровождению инвестпроектов открыли в прокуратуре СКО

    20 Июля 2023, 22:44

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - На базе прокуратуры Северо-Казахстанской области создали фронт-офис по сопровождению инвестиционных проектов, в состав которого вошли представители местных исполнительных, правоохранительных органов и региональной палаты предпринимателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы надзорного органа, целью работы фронт-офиса является изучение проблемных вопросов и устранение административных барьеров в реализации проектов для улучшения инвестклимата региона.

    «Прошло первое заседание с определением дальнейших задач совместной работы всех заинтересованных органов. Инвесторы, столкнувшиеся с бюрократическими проволочками, воспрепятствованием реализации инвестиционного проекта со стороны местных исполнительных, уполномоченных органов, могут обратиться в прокуратуру области для разрешения проблем в рамках действующего законодательства по телефонам: (7152)36-03-83, 8-705-842-73-06», - сообщили в пресс-службе.

    В Северо-Казахстанской области реализуется 51 инвестиционный проект.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Инвестпроекты Северо-Казахстанская область
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