Фрэнк Лэмпард стал исполняющим обязанности главного тренера ФК «Челси»

ЛОНДОН. ТАСС-КАЗИНФООМ - Фрэнк Лэмпард назначен исполняющим обязанности главного тренера английского футбольного клуба «Челси» до конца текущего сезона. Об этом в четверг сообщила пресс-служба лондонской команды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.