Фрэнк Лэмпард стал исполняющим обязанности главного тренера ФК «Челси»

«Мы рады вновь приветствовать Фрэнка на «Стэмфорд Бридж», - приводит пресс-служба заявление совладельцев клуба Тодда Боли и Бехдада Эгбали. - Фрэнк - член Зала славы Английской премьер-лиги и легенда клуба. Продолжая тщательный и изнурительный процесс поиска постоянного главного тренера, мы хотим предоставить клубу и нашим болельщикам четкий и стабильный план на оставшуюся часть сезона. Фрэнк обладает всеми характеристиками и качествами, которые нам нужны, чтобы завершить сезон».

44-летний Лэмпард стал четвертым наставником «Челси» по ходу текущего сезона. Команда начинала сезон под руководством немца Томаса Тухеля, который был отправлен в отставку 7 сентября. Его сменил английский специалист Грэм Поттер, контракт с которым был расторгнут 2 апреля. В матче чемпионата Англии против «Ливерпуля» (0:0) 4 апреля обязанности главного тренера исполнял испанец Бруно Сальтор. «Челси» занимает 11-е место в чемпионате страны, набрав 39 очков в 29 играх. В четвертьфинале Лиги чемпионов команда сыграет с мадридским «Реалом».

Последним местом работы Лэмпарда был «Эвертон», который он возглавил в январе 2022 года. В январе 2023 года специалист был отправлен в отставку. Главным тренером «Челси» Лэмпард был с 2019 по 2021 год. В сезоне-2018/19 он возглавлял «Дерби Каунти».

В период игровой карьеры Лэмпард выступал за «Челси» с 2001 по 2014 год, с командой он стал победителем Лиги чемпионов (сезон-2011/12) и Лиги Европы (2012/13), трижды выиграл чемпионат Англии, четыре раза стал обладателем Кубка Англии и по два раза - Кубка английской лиги и Суперкубка Англии. Лэмпард является лучшим бомбардиром в истории «Челси» (211 голов в 648 матчах). Он также выступал за английские «Вест Хэм» (1995-2001), «Манчестер Сити» (2014-2015) и американский «Нью-Йорк Сити» (2014-2016). В составе сборной Англии провел 106 матчей и забил 29 голов.



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