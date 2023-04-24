Freedom QJ League: «Тараз» обыграл «Аксу» со счетом 2:0

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Проект национального значения Freedom QJ League стартовал в Таразе. Молодежная футбольная команда «Тараз» на своем поле принимала команду «Аксу» из Павлодара, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщалось, в марте Казахстанская федерация футбола, Профессиональная Футбольная Лига и Freedom Holding Corp. объявили о создании новой лиги детско-юношеского футбола – QJ League, которой переданы права на проведение юношеских соревнований до 2025 года. QJ

League станет проектом национального значения, в течение нескольких лет участниками проекта станут юные таланты из всех регионов Казахстана.

Матчи QJ League будут транслироваться в прямом эфире на республиканских спортивных телеканалах Qazsport, QSport и Setanta Qazaqstan, а также на официальном YouTube-канале турнира.

На стадионе «Жастар» до начала матча прошла торжественная часть. Ребятам пожелали успеха руководитель областного управления физкультуры и спорта Арман Ташметов, ветеран футбола Анатолий Бельский, представители Freedom QJ leaguе. В рамках культурной программы была организована викторина по истории футбольного клуба «Тараз», победителей наградили ценными призами, а для всех желающих был приготовлен плов.

«Матч с командой «Аксу» прошел в упорной борьбе, - рассказали в пресс-службе футбольного центра «Тараз». - Но завершился яркой победой хозяев.

В первом тайме сначала с пенальти забил Абдилхай Бейбарыс, а затем отличился Жамбыл Мерей». В результате 2:0 - уверенная победа таразской молодежи.

В пресс-службе таразского центра отметили, что Freedom QJ League проводит соревнования высокого уровня среди юношеских команд профессиональных футбольных клубов Казахстана. Победитель QJ League получает право представлять Казахстан в Юношеской Лиге УЕФА.

В сезоне 2023 года в чемпионате принимают участие 12 сильнейших юношеских команд Казахстана, составленные из игроков 2006 года рождения (возрастная категория U-18). К 2025 году проект охватит все области республики. К этому моменту в QJ League будут выступать юношеские команды 22-х клубов в двух лигах по трем возрастным категориям. На 2025

год запланирован запуск лиги девушек.

Матчи Freedom QJ League проводятся в недельном цикле в формате дома и на выезде в рамках двукругового турнира. Все основные затраты на организацию и проведение соревнований, в том числе финансирование проезда, питания и проживания команд для участия в гостевых матчах, оплату судейства и инспектирования, а также маркетинговое сопровождение QJ League, осуществляются за счет средств генерального партнера проекта - компании Freedom Holding Corp, подчеркнули в пресс-службе футбольного центра «Тараз».