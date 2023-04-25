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    Freedom Holding Corp. покупает сервисы Aviata и Сhocotravel

    25 Апреля 2023, 14:02

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Холдинг Тимура Турлова Freedom Holding Corp. приобретает у холдинга Choco сервисы Aviata и Сhocotravel за 32,3 миллиона долларов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании.

    «Мы строим полноценную экосистему цифровых сервисов для наших клиентов, поэтому приобретение платформ цифровых сервисов Aviata и Chocotravel — закономерный вклад в развитие нашей группы, - сказал главный исполнительный директор Freedom Holding Corp. Тимур Турлов. - Эта интеграция позволит нам взаимодействовать с более чем миллионом авиапассажиров Казахстана, которые являются экономически активной категорией населения. Благодаря эффективной коммуникации с текущими клиентами этих сервисных платформ Freedom сможет добиться значительной синергии в привлечении новых клиентов на банковскую платформу и интеграции сервисов Aviata и Chocotravel в платежную систему и страховые компании группы».

    Покупку планируется завершить до конца года.

    Основатель и совладелец Chocofamily Holding, куда входит объединенная тревел-компания Aviata/Chocotravel, Рамиль Мухоряпов прокомментировал сделку, назвав ее красивой и знаковой.

    «Choco продает Aviata/Chocotravel холдингу Freedom за $32,3 млн. Самая большая сделка в Казнете на текущий момент», - отметил он.

    По его словам, Freedom получает топовую аудиторию, высокую долю рынка, кеш-генерящий актив, готовую профессиональную команду. Пользователи Aviata получат кешбэки и рассрочки от Freedom.

    «Choco получает cash - полностью погасим долг, сделаем buy-back акций, обеспечим себя ресурсами, чтобы реализовать потенциал наших быстрорастущих рекламных и delivery-бизнесов», - сообщил Рамиль Мухоряпов.

    Основатель и совладелец Chocofamily Holding подчеркнул, что рынок стартапов получает хороший бенчмарк - в Казахстане можно сделать прибыльный интернет-актив и через 9 лет продать его за десятки миллионов долларов.

    «Вообще то, что в Казахстане появился стратег, который покупает стартапы - супер ценно», - резюмировал Рамиль Мухоряпов.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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