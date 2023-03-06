Freedom Ballet Gala: Вечер с участием мировых звезд состоялся в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В театре «Астана Балет» состоялся вечер балета Freedom Ballet Gala при участии мировых звезд балета из крупнейших европейских театров. Искушенную казахстанскую публику покорила блестящая программа, в которой представлены классические и смелые современные балетные номера. В рамках гала-балета ряд известных хореографических шедевров был исполнен впервые в нашей стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Первая часть вечера была посвящена фрагментам из классических балетных постановок и смелых зарисовок ультрасовременных хореографических произведений, покоряющих публику во всех уголках планеты: танго на музыку Астор Пьяццолла в хореографии Ксин Пенг Вонга, премьерное исполнение адажио из балета «Орландо», па-де-де Дианы и Актеона из балета «Эсмеральда», па-де-де из балета «Дон Кихот».

Свое мастерство на сцене продемонстрировали прима-балерина Национального балета Нидерландов Анна Цыганкова, солист Национального балета Нидерландов Георгий Поцхишвили, премьер Английского национального балета Габриэле Фрола, ведущая солистка Большого Театра Мария Виноградова, премьер Большого Театра Владислав Лантратов и другие звезды ведущих европейских театров.

Балерина Наталья Де Фробервиль впервые выступает на казахстанской сцене. Она приехала из Театра дю Капитоль французского городка Тулуза.

«Очень волнительно здесь находиться и танцевать для вашей публики. Это всегда очень приятно знакомиться с новыми людьми, общаться с коллегами, с которыми ты уже виделся. Для меня это большой праздник - вырваться в середине сезона и станцевать две па-де-де. Буду танцевать партию Дианы из балета «Эсмеральда» и ноктюрн, поставленный специально для меня. Первый образ Дианы – это образ богини охоты. Ноктюрн – очень нежная и душевная па-де-де, где один из партнеров умирает. Моя героиня всячески хочет это отвергнуть и не принимает это решение. Это такая меланхолическая па-де-де. Когда я выхожу на сцену, просто танцую и наслаждаюсь, хочу, чтобы зритель тоже это прочувствовал. Не хочу ничего требовать от зрителя, но главное – хочу сделать это искренне от всей души», - поделилась балерина.

В программу второго отделения вошли ноктюрн 5 на музыку Фредерика Шопена в хореографии Тьерри Маландена, «Transparente» на музыку Аршака Галумяна в хореографии Рональда Савковича, а также па-де-де из балетов «Жизель» и «Корсар». Финальным аккордом стала мировая премьера хореографической постановки «ФРИДОМ» о человеческой свободе в хореографии Аршака Галумяна на музыку Евгения Гринко, Ларса Даниэльссон, Ийро Рантала и Питра Эриксона.

Директор по маркетингу холдинга Freedom Нина Нурымбекова отметила, что главная цель проекта - развивать и популяризировать искусство, прославлять Казахстан на международном уровне.

«Это спектакль о свободе. Наша миссия - сделать человека экономически свободным. Поэтому эта постановка покажет, как человек может освободиться. Мы собрали международную труппу по всему миру. Их миссия была близка с нами. Это отрывки из разных спектаклей, также, чтобы зрителю было интересно, будут меняться декорации. Но самым культовым будет то, что этот вечер они создали для наших казахстанских зрителей. Зрители увидят постановки, начиная от классики до современного искусства. Каждая постановка – это кульминация творчества каждого артиста», - отметила Нина Нурымбекова.

Продюсер проекта Данияр Шманов добавил, что на сцене выступят 8 артистов по четыре пары. Артистам понадобилось более двух дней, чтобы они хорошо подготовились, вместе станцевали и вышли на сцену.

Фото: пресс-служба театра «Астана Балет»

«Думаю, данный гала-концерт принесет духовное удовольствие. Ради этого мы организовываем такие мероприятия, чтобы высокое искусство было доступно каждому. Мы не первый год проводим мероприятия и каждый раз пытаемся показать лучшую сторону исполнителей и удивлять наших зрителей, показывая европейские не только классические, но и современные постановки», - добавил Данияр Шманов.

К слову, это мероприятие, посвященное красивейшему жанру искусства, проходит в преддверии Международного женского дня. По словам организаторов, концерт стал воплощением всех достижений в сфере балета, классических традиций и новых течений.

Фото: пресс-служба театра «Астана Балет»