Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 22 °С
Алматы: 19 °С
USD 380.53 EUR 426.23
RUB 5.83 CNY 56.15
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Французский самолет совершил вынужденную посадку в Иране

9 Мая 2019 09:31 187
Поделиться:
Французский самолет совершил вынужденную посадку в Иране

ТЕГЕРАН. КАЗИНФОРМ-ИРНА - Вылетевший с Парижа в Мумбаи самолет авиакомпании Air France совершил вынужденную посадку в аэропорту города Исфахан в центральном Иране, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на irna.ir.

Новости по теме

Автомобиль въехал в толпу детей в Японии
Власти Индонезии приняли решение о переносе столицы Первая встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына может пройти в конце апреля

Самолет авиакомпании Air France, следовавший из Парижа в Мумбаи, пропал с радаров над Ираном. Самолет неожиданно начал терять высоту в районе иранского города Исфахан, а затем с ним пропала связь.

Согласно данным сервиса наблюдения за полетами воздушных судов Flightradar24, самолет Air France Airbus A340-313, следовавший из Парижа в Мумбаи, подал сигнал 7700 (Авария или другая нештатная ситуация на борту).

На борту рейса AF218 находились 267 пассажиров. Все пассажиры были эвакуированы, сообщений о пострадавших не поступало.

 

 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Происшествия, Иран,
Поделиться:
Загрузка...
...
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Архив