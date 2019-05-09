Французский самолет совершил вынужденную посадку в Иране

ТЕГЕРАН. КАЗИНФОРМ-ИРНА - Вылетевший с Парижа в Мумбаи самолет авиакомпании Air France совершил вынужденную посадку в аэропорту города Исфахан в центральном Иране, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на irna.ir.

Самолет авиакомпании Air France, следовавший из Парижа в Мумбаи, пропал с радаров над Ираном. Самолет неожиданно начал терять высоту в районе иранского города Исфахан, а затем с ним пропала связь.

Согласно данным сервиса наблюдения за полетами воздушных судов Flightradar24, самолет Air France Airbus A340-313, следовавший из Парижа в Мумбаи, подал сигнал 7700 (Авария или другая нештатная ситуация на борту).

На борту рейса AF218 находились 267 пассажиров. Все пассажиры были эвакуированы, сообщений о пострадавших не поступало.