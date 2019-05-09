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Французский самолет совершил вынужденную посадку в Иране
9 Мая 2019 09:31 187
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ТЕГЕРАН. КАЗИНФОРМ-ИРНА - Вылетевший с Парижа в Мумбаи самолет авиакомпании Air France совершил вынужденную посадку в аэропорту города Исфахан в центральном Иране, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на irna.ir.
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Самолет авиакомпании Air France, следовавший из Парижа в Мумбаи, пропал с радаров над Ираном. Самолет неожиданно начал терять высоту в районе иранского города Исфахан, а затем с ним пропала связь.
Согласно данным сервиса наблюдения за полетами воздушных судов Flightradar24, самолет Air France Airbus A340-313, следовавший из Парижа в Мумбаи, подал сигнал 7700 (Авария или другая нештатная ситуация на борту).
На борту рейса AF218 находились 267 пассажиров. Все пассажиры были эвакуированы, сообщений о пострадавших не поступало.
Ключевые слова: Происшествия, Иран,
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