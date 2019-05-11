Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 21 °С
Алматы: 21 °С
USD 380.53 EUR 426.23
RUB 5.83 CNY 56.15
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Французские депутаты приняли законопроект о реставрации в соборе Парижской Богоматери

11 Мая 2019 09:47 130
Поделиться:
Французские депутаты приняли законопроект о реставрации в соборе Парижской Богоматери

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ-ТАСС - Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) одобрило законопроект о восстановлении пострадавшего от пожара собора Парижской Богоматери, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Новости по теме

Французский самолет совершил вынужденную посадку в Иране
Автомобиль въехал в толпу детей в Японии Власти Индонезии приняли решение о переносе столицы

По данным Agence France-Presse, законопроект был принят парламентариями после 13 часов дебатов. Далее он будет направлен на рассмотрение в Сенат, которое состоится 27 мая.

В законопроекте, в частности, идет речь о предоставлении налоговых льгот людям, которые внесут пожертвования на ремонт собора. По задумке авторов, закон также упростит принятие ряда решений по реставрации, включая освобождение от некоторых норм проведения государственных закупок. Помимо этого, законопроект предусматривает создание специального комитета по надзору за расходованием средств, собранных на ремонт собора.

Напомним, пожар в соборе Парижской Богоматери вспыхнул вечером 15 апреля, огонь удалось полностью потушить лишь утром следующего дня. По предварительным данным, возгорание произошло во время ремонтных работ на верхних уровнях здания. Огонь полностью уничтожил деревянную крышу и шпиль, который упал на каменный свод и пробил его в трех местах. Часть шпиля догорала уже на полу собора.

 

 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Франция, Происшествия,
Поделиться:
Загрузка...
...
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Архив