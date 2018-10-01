Франция приглашает казахстанцев вместе встретить «Цифровую осень»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Измерить шагами пространство, окунуться в бездну или стать объектом игры света, придуманной художником. Казахстанцы уже в скором времени могут увидеть и погрузиться в инсталляции известных французских художников или же поучаствовать лично, например, в интерактивном концерте. Для этого необходим смартфон. Подробнее об этих и многих других проектах нового сезона французской культуры под названием «Цифровая осень» в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал Чрезвычайный и Полномочный посол Франции в Казахстане Филипп Мартинэ. «Цифровая осень» пройдет в городах Алматы и Астана при поддержке Посольства Франции в Казахстане, Министерства информации и коммуникаций РК, акимата города Алматы и Французского альянса.

- Господин посол, каким образом Франция сотрудничает с Казахстаном в вопросах культуры?

- Франция предлагает только самое лучшее, что у нее имеется, прислушиваясь к своему стратегическому партнеру - Казахстану. Франция - это символ инноваций и современности, a также страна с обновленными горизонтами. В нынешнем году главная тема сезона культуры кардинально ориентирована в сторону инноваций, предпринимательского подхода и будущего. Осень дематериализуется, виртуализируя культурные проекты Посольства Франции и его партнеров в симбиозе с политическим видением развитой цифровизации в Казахстане. Новые технологии станут еще более доступными для всех благодаря разнообразной программе.

- Что намерена Франция предложить казахстанским зрителям?

- Мы представим проект «Grame». «Grame» - это место, где встречаются и творят композиторы, исполнители, исследователи и артисты самых разных жанров и направлений, увлеченные процессом инноваций. В их распоряжении не только самое передовое техническое оснащение, но и творческая и технологическая поддержка. Во время каждого сезона около 20 французских и зарубежных композиторов, а также другие артистические команды проводят здесь свои творческие резиденции.

В алматинской консерватории имени Курмангазы пройдет интерактивный концерт с использованием приложений для смартфонов Grame «Smart Faust». Концерт состоит из двух частей: в начале прозвучат 3 опуса для «хора» смартфонов и солистов, после чего будет исполнено финальное произведение с непосредственным участием публики. Что касается «хора», то он состоит из добровольцев - от 10 до 30 человек. Ими являются музыканты и немузыканты, которые прошли краткосрочную стажировку у композитора - 3 урока по 3 часа.

- 25 октября на территории Astana Hub пройдет Франко-казахстанский форум «Цифровая экономика». Расскажите об этом подробнее...

- Участниками форума будут французские предприятия и эксперты, а также казахстанские представители государственных органов и коммерческих организаций. Они соберутся для обсуждения различных вопросов на тему цифровых технологий. Параллельно с дебатами экспертов в соседних аудиториях будут проходить деловые встречи. Отмечу, что в каждой панельной сессии примут участие как минимум 2 французских эксперта, представляющих различные предприятия, и 1 высокопоставленный представитель от казахстанской стороны. Модератор предоставит каждому участнику по 20 минут для выступления, а также время на вопросы и ответы. В течение всего дня работы форума будет возможно воспользоваться отдельными аудиториями для проведения переговоров и встреч.

- Нам известно, что французская сторона планирует показать уникальные цифровые инсталляции.

- С 19 октября по 4 ноября в алматинском торгово-развлекательном центре Dostyk Plaza будут выставлены 3 инсталляции - «Дельта p3», «Рамочная перспектива» и «Путаница 4p2» (frame version). Инсталляции являются работами режиссера Оливье Ратси. Творческие предложения Оливье Ратси представляют собой избранную монографию и относятся к целому ряду проектов на тему восприятия пространства. Представленные произведения - это вариации из серии Echolyse. Если же касаться непосредственно этих работ, то вы побываете в мире искаженных объемов Оливье Ратси - измерите шагами пространство, окунетесь в бездну или станете объектом игры света, придуманной художником. Накладываемые друг на друга сооружения и предметы заставляют по-новому оценить пространство и открыть для себя новые виртуальные территории.

Каким же образом достигаются эти визуальные трансформации? Реализация проекта Echolyse основана на технике деформации изображения и перспективы, которую использовали еще художники итальянского Ренессанса. Эта техника известна под названием «анаморфоз». Оптические иллюзии сбивают вас с толку в зависимости от выбранной точки обзора, приглашая совершить перемещение в пространстве, чтобы увидеть рождение произведения.

«Дельта» - это инсталляция на месте, представленная в виде цикла видео, видеопроекции со звуком. Нужно обратить внимание на то, что дельта является четвертой буквой греческого алфавита, изображается с давних времен в форме заостренного вверх треугольника - Δ. Она произошла от соответствующей буквы финикийского алфавита, в основе которой лежит иероглиф, обозначающий дверь. Аудиовизуальная инсталляция «Дельта» - это сооружение на тему восприятия пространства, это дверь в мир развлечений, в котором мы играем глазами. Используя технику анаморфоза и гипноза, сооружение как бы затягивает вас от своего края к центру. Что же вам предстоит там увидеть?

Перед вами предстанет «Рамочная перспектива». Являясь абсолютно новым изобретением для экспозиции, эта инсталляция представляет собой примерно 2 десятка светодиодных и деревянных рам. Над этим сочетанием артист работает с 2012 года в рамках проекта Fragment in Space. Перспектива унесет вас в поток света, и вот вы уже плывете по синхронизированным волнам. Представьте себе четыре экрана, в центре которых находится зритель, ему предстоит совершить виртуальное погружение. Основанные на принципах работы Echolyse световые комбинации создают бесконтрольно-инстинктивную игру силы притяжения и бегства.

- Одним из пунктов в программе «Цифровой осени» прописан Фестиваль анимационного кино. Где и когда можно будет увидеть анимационные фильмы?

- Лучшие французские анимационные фильмы будут представлены, с субтитрами на русском языке, в кинозалах Алматы в период с 27 октября по 3 ноября. Специально на фестиваль приедут представители самой престижной в мире школы анимационного искусства Les GOBELINS. Они проведут мастер-классы и познакомятся с творчеством казахстанских мультипликаторов.

- Господин посол, расскажите, пожалуйста, о конкурсе инноваций, который запускает Институт Сорбонна-Казахстан и Фонд Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы...

- Институт Сорбонна-Казахстан и Фонд Первого Президента РК - Елбасы запускают большой конкурс инноваций. По его итогам будут отмечены лучшие команды-изобретатели инновационных решений для предприятий, работающих в Казахстане и готовых инвестировать в цифровые технологии. Представители приглашенных на хакатон французских компаний войдут в состав жюри для определения лучших команд. Обладатели первого места отправятся на целую неделю в Париж, чтобы познакомиться с экосистемой французских стартапов.

Конкурс организует Французский альянс Алматы. Он будет проходить в форме соревнования, по условиям которого команды-участники должны успеть за 48 часов снять полнометражный фильм или короткий метр в виртуальной реальности. Команды в составе трех-четырех человек будут работать под руководством двух преподавателей из Wonda VR. У них есть только 2 дня. По окончании конкурса все проекты можно будет посмотреть с помощью мобильных приложений iOS или Android. Проект приглашает к участию, прежде всего, студентов, изучающих искусство, кино, анимацию или графику.

- Какие цифровые проекты из Франции вы намерены популяризировать в Казахстане?

- Прежде всего, французский институт представит машины для чтения. Увидеть их можно будет с 23 по 25 ноября в Алматы в Институте Сорбонна-Казахстан. Эта выставка, подготовленная французским институтом, будет посвящена чтению, но посредством погружения в цифровые технологии. Если быть точнее, произведения представлены на цифровых носителях - сенсорных планшетах и иногда на компьютерах.

У такого вида чтения есть «преимущество» - отказ от традиционного процесса. Так, некоторые произведения предлагают игры со словами или предоставляют возможность читателю стать реальным персонажем истории, который может повлиять на дальнейшее развитие событий. Одни произведения рассчитаны на детей 7-8 лет, другие - скорее на подростков или их родителей.

25 ноября в Dostyk Plaza будет представлен проект «Энтропия». «Энтропия» - это перформанс с погружением. Зрителя приглашают побывать во вселенной артиста. Спектакль начинает сам Fraction, представляя звуковую локализацию в пространстве 3D, после чего к нему присоединяются 2 других графических артиста - Луи-Филипп Сент-Арно, Nature Graphique и Création ex nihilo, чтобы создать интенсивный чувствительный эффект за счет синергии «кругового звука», прямого света физического объекта и проекции на 360 градусов.

Само это действо представляет собой геодезическую сферу, размещенную в пределах сценического пространства, визуальное отображение которого синхронизировано со звуком и которое находится в постоянном взаимодействии с проекцией изображения на внешние стены. Работающий со звуком артист находится внутри этой сферы и осуществляет в прямой трансляции звуковую локализацию в пространстве, используя в реальном времени разработанные специально для произведения программы. С Электро вы можете отправиться в путешествие по безразмерному пространству!

- Полагаю, это еще не все, что могут увидеть казахстанцы?

- Вы правы. Есть и еще один проект под названием «Пернатые!». Надеемся, он не оставит равнодушным казахстанского зрителя. Его презентация состоится 15 ноября в галерее «Алматы», расположенной по улице Достык, 40, сам проект продлится до 9 декабря этого года. Проект возник из большого желания сотрудничества издательского дома «Maison Tangible» и газеты «Еrrratum», с привлечением художников, которых они хорошо знают и творчеством которых восхищаются.

Авторы проекта предлагают передвижную выставку, представляя творчество целой плеяды молодых французских художников. Отличительная особенность этой выставки - добавленная реальность: благодаря приложению «Maison Tangible», который можно бесплатно скачать на iOS или Android, картинка оживает с помощью вашего телефона или планшета.

Собранные в коллективную передвижную выставку работы художников путешествуют как по Франции, так и по всему миру. Среди них Дрозд хипстер, утки с Аквабульвара или ласточка, пьющая кофе на террасе. Одним словом - «Пернатые!» На французском это звучит как «Piafs!», что означает «Птицы!». Это также имя, которое когда-то выбрала себе «простая уличная девчонка» Эдит Пиаф в качестве сценического псевдонима по аналогии с птичками, поющими на улицах Парижа. Приходите поворковать в одиночку или на пару, совершая путешествие по Парижу на крыльях этих птиц.

- Благодарю за интервью!

Автор: Гульмира Сарбасова