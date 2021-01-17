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    Франкоязычное издание EuTalk опубликовало статью Мухтара Тлеуберди

    17 Января 2021, 11:56

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Франкоязычное издание EuTalk опубликовало статью министра иностранных дел Казахстана Мухтара Тлеуберди, передает МИА «Казинформ».

    «Накануне очередной годовщины установления дипломатических отношений между Казахстаном и Францией, во франкоязычном издании Eutalk.eu вышла в свет статья министра иностранных дел Казахстана Мухтара Тлеуберди», - говорится в сообщении, опубликованном Telegram -каналом МИД РК.

    Как отмечается, статья посвящена актуальным задачам стратегического партнёрства между двумя странами в начале его второго десятилетия.

    Ознакомиться с публикацией можно на портале издания.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    МИД РК Франция
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