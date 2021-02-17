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    Французский регион Большой Восток заинтересован в восстановлении Аральского моря

    17 Февраля 2021, 21:21

    СТРАСБУРГ. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель председателя Регионального совета Большой Восток (Франция) Жан-Люк Боль выразил заинтересованность в развитии всестороннего многопланового сотрудничества с Казахстаном. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    Первый заместитель председателя Регионального совета Большой Восток (Франция) Жан-Люк Боль выразил заинтересованность в развитии всестороннего многопланового сотрудничества с Казахстаном.

    Большой Восток, включающий в себя исторически развитые регионы Эльзас, Лотарингию, Шампань, Вогезы, имеет мощный экономический потенциал. Автомобилестроение, высокотехнологичное машиностроение, металлургия, продуктивное сельское хозяйство и развитая «зеленая экономика» вырабатывают ежегодно до 150 млрд евро регионального ВВП и выводят Большой Восток на лидирующие позиции во Франции. С населением в 5,5 млн человек и территорией, соизмеримой со Швейцарией, регион уверенно сохраняет конкурентные преимущества на мировом рынке.

    Генеральный консул Казахстана Ануарбек Ахметов подробно ознакомил представителя руководства этого региона с ситуацией в Казахстане, проводимым Главой государства политическим курсом, а также экономическим потенциалом страны.

    Стороны обсудили планы совместной работы, определили наиболее перспективные направления сотрудничества, среди которых транспортное машиностроение, возобновляемая энергетика, сельское хозяйство и пищевая промышленность, «зеленая « экономика и цифровизация.

    Целью переговоров был поиск возможных совместных проектов, которые позволят создать в перспективе новые рабочие места в Казахстане и Большом Востоке, укрепить их конкурентные преимущества.

    Ж-Л.Боль также выразил готовность предметно и адресно поработать с РК на региональном уровне - с акиматами и компаниями. Так, заинтересовавшись восстановлением Аральского моря, он отметил имеющийся у региона опыт в сфере охраны окружающей среды.

    В ходе встречи политику был также вручен в подарок сборник произведений Абая в переводе на французский язык.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана МИД РК Франция
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