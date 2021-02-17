Французский регион Большой Восток заинтересован в восстановлении Аральского моря

СТРАСБУРГ. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель председателя Регионального совета Большой Восток (Франция) Жан-Люк Боль выразил заинтересованность в развитии всестороннего многопланового сотрудничества с Казахстаном. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Первый заместитель председателя Регионального совета Большой Восток (Франция) Жан-Люк Боль выразил заинтересованность в развитии всестороннего многопланового сотрудничества с Казахстаном.

Большой Восток, включающий в себя исторически развитые регионы Эльзас, Лотарингию, Шампань, Вогезы, имеет мощный экономический потенциал. Автомобилестроение, высокотехнологичное машиностроение, металлургия, продуктивное сельское хозяйство и развитая «зеленая экономика» вырабатывают ежегодно до 150 млрд евро регионального ВВП и выводят Большой Восток на лидирующие позиции во Франции. С населением в 5,5 млн человек и территорией, соизмеримой со Швейцарией, регион уверенно сохраняет конкурентные преимущества на мировом рынке.

Генеральный консул Казахстана Ануарбек Ахметов подробно ознакомил представителя руководства этого региона с ситуацией в Казахстане, проводимым Главой государства политическим курсом, а также экономическим потенциалом страны.

Стороны обсудили планы совместной работы, определили наиболее перспективные направления сотрудничества, среди которых транспортное машиностроение, возобновляемая энергетика, сельское хозяйство и пищевая промышленность, «зеленая « экономика и цифровизация.

Целью переговоров был поиск возможных совместных проектов, которые позволят создать в перспективе новые рабочие места в Казахстане и Большом Востоке, укрепить их конкурентные преимущества.

Ж-Л.Боль также выразил готовность предметно и адресно поработать с РК на региональном уровне - с акиматами и компаниями. Так, заинтересовавшись восстановлением Аральского моря, он отметил имеющийся у региона опыт в сфере охраны окружающей среды.

В ходе встречи политику был также вручен в подарок сборник произведений Абая в переводе на французский язык.