Французский опыт по сохранению и укреплению межконфессионального согласия

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Французское общество духовно разнообразно. Франция не разрешает вести статистику по религиозной принадлежности. Религии могут выражать себя, но не решать. Придание религии роли дипломатического моста между народами и культурами крайне важно в эпоху, когда в сознании многих религия является фактором войны. Об этом сообщил в ходе VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий в городе Нур-Султане советник по религиозным вопросам МИД Франции Жан-Кристоф Посель в интервью собственному корреспонденту МИА «Казинформ».

- Господин Посель, расскажите, пожалуйста, о религиозной ситуации во Франции, сколько представлено конфессий в стране?

- Франция – страна с преимущественно католической историей и традициями. Во времена монархии власть была тесно связана с Католической церковью. Однако французское общество очень разнообразно. В течение 2 тыс. лет во Франции было значительное еврейское присутствие, а с 16 века – протестантская община.

Религиозное разнообразие значительно увеличилось с начала XX века. С прибытием населения из Северной Африки, Ближнего Востока и Субсахарской Африки ислам стал второй религией страны после католицизма. Иудаизм укрепился благодаря прибытию евреев из Магриба. Беженцы из Юго-Восточной Азии основали буддийские общины. У нас также есть православные христиане, последователи индуизма, бахаисты, люди африканского происхождения, исповедующие свою традиционную религию... А также все большее число французов говорят, что они агностики. Интересно то, что этот ландшафт живой и постоянно развивается.

Из уважения к убеждениям людей Франция не разрешает вести статистику по религиозной принадлежности. Более того, их очень трудно определить. Нужно ли считать христианами всех крещеных людей или только тех, кто практикует? Как определить религиозную практику? Как квалифицировать людей, которые говорят, что у них нет веры, но считают, что у них христианская культура?

Можно полагать, что французское общество очень разнообразно с точки зрения религии. Именно из-за этого разнообразия мы так привязаны к принципу светскости. С момента принятия в 1905 году закона об отделении церкви от государства Франция является светским государством, которое не признает государственной или официальной религии, но гарантирует свободу вероисповедания и уважает все верования.

- Поделитесь опытом французской модели по сохранению и укреплению межконфессионального согласия?

- Франция - светская страна. Государство уважает все верования и гарантирует свободу вероисповедания. В соответствии с нашей Конституцией и Всеобщей декларацией прав человека, каждый человек свободен верить или не верить, иметь религию, не иметь ее или изменить ее, и, если у него есть религия, исповедовать ее, единолично или коллективно, публично или частным образом. Единственным ограничением является общественный порядок и уважение к другим убеждениям.

В политическом плане именно народ является сувереном и принимает решения через избранные политические органы власти. Религии могут выражать себя, но не решать. Точно так же государство не может вмешиваться в функционирование религий, их доктрины или их организацию.

Светскость – это правовой принцип, который воплощает в жизнь ценности Республики - Свободу, Равенство и Братство - в очень чувствительной области убеждений и верований. Нейтралитет государства позволяет каждому найти свое место в национальном сообществе, независимо от религии. Он позволяет всем гражданам, независимо от их убеждений, вместе строить братское общество.

Таким образом, светскость направлена на поддержание межконфессиональной гармонии. Но речь идет не только о законах. Это зависит от каждого гражданина. Именно поэтому мы придаем большое значение борьбе с предрассудками, стигматизацией и дискриминацией. Межрелигиозный диалог также очень важен для того, чтобы верующие разных религий лучше понимали и уважали друг друга. Хотя государство не может быть участником межрелигиозного диалога, поскольку оно не является религиозным, оно поощряет и поддерживает его, поскольку видит в нем инструмент гражданского мира и согласия между народами.

- Имеются ли проблемные аспекты в религиозной сфере и как власти страны их преодолевают?

- Конечно, есть проблемы. Первая – это очень небольшое радикальное меньшинство, которое отвергает общий закон и хочет навязать всем свой взгляд на веру и на исповедание своей веры. Этот радикализм приводит к тому, что Президент Эмманюэль Макрон осуждает как форму «сепаратизма». Оно также может разжигать антисемитизм, противостоять равенству между женщинами и мужчинами и приводить к терроризму. Таков, например, случай политического ислама. Именно поэтому возможно применение определенных полицейских мер, например, закрытие места богослужения, которое служит вербовочной площадкой для террористических организаций. Такие меры очень редки и подлежат судебному контролю, чтобы убедиться в их обоснованности и соразмерности.

Франция - светское государство. Но светское государство не означает государство, которое не интересуется религиями. Государство не игнорирует религии. Оно финансирует религиозные службы в закрытых учреждениях - армии, больницах, тюрьмах, интернатах. Оно оплачивает труд преподавателей частного образования, включая конфессиональное, по контракту, за исключением преподавателей религии. Места богослужения, появившиеся до закона 1905 года, являются собственностью муниципалитетов или государства в случае соборов и исторических памятников, которые обязаны содержать их (места богослужения - прим. ред.)и гарантировать их использование для богослужений. Государство и местные власти поддерживают постоянный и доверительный диалог с представителями религий. Государство также взаимодействует с религиями ради общего блага. Это касается сфер образования, здравоохранения, социальной деятельности, приема мигрантов и всего того, что способствует совместной жизни. Государство поощряет межрелигиозный диалог.

И сейчас я прибыл в Казахстан с простым посланием, в котором выражается уважение Франции к религиям, к последователям всех религий, к инициативам во имя мира и солидарности, которые они предпринимают каждый день. Также я довожу то, что если государство и религии должны быть разделены, то они могут вести диалог и сотрудничать ради общего блага.

Придание религии роли дипломатического моста между народами и культурами крайне важно в эпоху, когда в сознании многих религия является фактором войны. Именно в этом духе Папа Иоанн Павел II созвал встречу в Ассизи в 1986 году. Это также стремление некоторых государств, таких как Казахстан сегодня, которые пытаются опереться на религиозный диалог для продвижения мира и культуры встреч. Франция может только поддержать эту инициативу, так же как и любую инициативу, способствующую диалогу, а не конфронтации.

14 сентября состоялось открытие VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Главная тема - «Роль лидеров мировых и традиционных религий в духовном и социальном развитии человечества в постпандемический период». Во время VII Cъезда лидеров мировых и традиционных религий принята итоговая декларация. Специальный представитель англиканской церкви на Съезде лидеров мировых и традиционных религий, епископ Доркинга Джо Бейли Уэллс огласила итоговый документ. Декларация состоит из 35 пунктов. Декларация VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий будет распространена в качестве официального документа 77-ой сессии ГенАссамблеи ООН.

Итоги Съезда подвел Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Следующий VIII Съезд лидеров мировых и традиционных религий пройдет в 2025 году в столице Казахстана.



