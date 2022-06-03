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    Французские путешественники на велосипедах приехали в Актау

    3 Июня 2022, 05:38

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Путешественники из Франции Эмили и Дэви Санчис решили совершить тур по миру на велосипеде. В путь они вышли в июне прошлого года, а недавно побывали в Актау. Об этом сообщили в пресс-службе акима города Актау со ссылкой на Посольство Франции в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    29 апреля 2022 года путешественники из Грузии въехали в Азербайджан, 7 мая прибыли в Баку, а 25 мая семейная пара из Франции прибыла в Актау.

    В центре Мангистауской области Эмили и Дэви посетили Назарбаев Интеллектуальную школу, а также Каспийский государственный университет технологий и инжиниринга им. Ш. Есенова. Французские путешественники презентовали свой проект администрации и учащимся обоих учебных заведений.

    Дэви и Эмили Санчис являются руководителями проекта велотура Bike Up&Down. Цель велотура – продемонстрировать поддержку детям с синдромом Дауна. Их проект инициирован при поддержке французской федерации Trisomie 21 France и его международного партнера Down Syndrome International.

    В своей презентации Эмили и Дэви затронули не только синдром Дауна, но и вопросы нарушения слуха и опорно-двигательного аппарата.

    По словам Эмили, езда на велосипеде – отличный способ общаться и знакомиться с людьми.

    «Так у нас появляется больше возможности общаться с людьми, знакомиться с ними. Когда мы ехали, нас постоянно останавливали, звали в гости, угощали чаем и едой. Мы хотим быть ближе к людям, чтобы лучше их понять», - поделилась Эмили.

    Благодаря велопробегу Эмили и Дэви хотят способствовать включению в спорт людей с синдромом Дауна и другими психическими расстройствами.

    Туристы сообщили, что за время путешествия уже успели проехать на велосипеде через 11 стран: Францию, Германию, Австрию, Словакию, Венгрию, Румынию, Молдову, Украину, Турцию, Грузию и Азербайджан. Казахстан стал 12 страной посещения.

    «Мы проводили спортивные мероприятия, пикники с людьми с ограниченными интеллектуальными возможностями, посещали специальные заведения и дома, где проживают люди с синдромом Дауна или любой другой умственной отсталостью. Также презентовали наш проект в школах», - поделились путешественники.

    После Казахстана Эмили и Дэви планируют посетить Узбекистан и другие страны Центральной Азии.

    Фото «Маңғыстау Медиа»

    Автор:

    Аружан Саптарова

    Туризм Франция Мангистауская область Велоспорт
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