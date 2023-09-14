Франция запретит одноразовые вейпы

Франция скоро запретит одноразовые электронные сигареты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Le Monde.

Премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила о том, что страна планирует запретить одноразовые вейпы, выступая по радио RTL. По ее мнению, они «прививают молодым людям вредные привычки».

Борн не уточнила, когда запрет, вводимый в стране в рамках национального плана по борьбе с курением, вступит в силу.

Борн заявила, что правительство Франции скоро представит новый план по борьбе с курением, которое, по ее словам, является причиной 75 000 смертей в стране в год.

Он будет включать запрет на одноразовые вейпы, которые «прививают вредные привычки молодежи».

«Это рефлекс и жест, к которому молодые люди привыкают. Именно так они начинают курить», — добавила она.

Большинство одноразовых электронных сигарет, которые выбрасываются после того, как они использованы, имеют сладкие и фруктовые вкусы, такие как розовый лимонад, мармеладный мишка и арбуз, что делает их привлекательными для подростков. Они продаются во Франции обычно по цене от 8 евро (8,7 доллара США) до 12 евро (13 долларов США).

Существующий запрет на продажу электронных сигарет лицам младше 18 лет широко не соблюдается. Стоит отметить, что продвижение и даже реклама данной продукции во Франции запрещена.