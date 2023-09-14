РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:03, 14 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Франция запретит одноразовые вейпы

    None
    Франция скоро запретит одноразовые электронные сигареты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Le Monde.

    Премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила о том, что страна планирует запретить одноразовые вейпы, выступая по радио RTL. По ее мнению, они «прививают молодым людям вредные привычки».

    Борн не уточнила, когда запрет, вводимый в стране в рамках национального плана по борьбе с курением, вступит в силу.

    Борн заявила, что правительство Франции скоро представит новый план по борьбе с курением, которое, по ее словам, является причиной 75 000 смертей в стране в год.

    Он будет включать запрет на одноразовые вейпы, которые «прививают вредные привычки молодежи».

    «Это рефлекс и жест, к которому молодые люди привыкают. Именно так они начинают курить», — добавила она.

    Большинство одноразовых электронных сигарет, которые выбрасываются после того, как они использованы, имеют сладкие и фруктовые вкусы, такие как розовый лимонад, мармеладный мишка и арбуз, что делает их привлекательными для подростков. Они продаются во Франции обычно по цене от 8 евро (8,7 доллара США) до 12 евро (13 долларов США).

    Существующий запрет на продажу электронных сигарет лицам младше 18 лет широко не соблюдается. Стоит отметить, что продвижение и даже реклама данной продукции во Франции запрещена.


    Теги:
    Франция Мировые новости для mail.ru
    Сейчас читают
    Сегодня, 18:26
    Парламентская делегация Вьетнама посетит Казахстан
    Сегодня, 18:22
    Падение ребенка с лестницы: директора столичной школы уволили
    Сегодня, 18:22
    Касым-Жомарт Токаев принял Раиса Татарстана Рустама Минниханова
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!