Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    Франция закрывает границы со странами, не входящими в ЕС

    30 Января 2021, 14:13

    ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Франция вновь закрывает границы: с воскресенья будет запрещено отправляться из страны за пределы ЕС и прибывать оттуда, за исключением особых случаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

    Кроме того, приостанавливается работа всех торговых центров и крупных магазинов, в остальных вновь вводят ограничения на максимальное число покупателей, которые могут находиться внутри одновременно.

    В Париже заявляют, что статистика не так плоха, но серьёзную обеспокоенность вызывает распространение новых штаммов. По заявлениям министров, ограничительные меры позволят пока избежать нового локдауна.

    Как сообщалось ранее, в ряде стран Европы закрываются границы из-за распространения коронавируса.

    В Великобритании в пятницу начали действовать новые штрафы за участие в домашних вечеринках: 800 фунтов за собрания с участием более чем 15 человек. При этом за каждое повторное нарушение штраф будет удваиваться.

    В Германии федеральное правительство согласилось ограничить въезд из Бразилии, Великобритании, Ирландии, Португалии и ЮАР: в этих странах распространены новые штаммы коронавируса. В Берлине заявляют, что не хотят испортить статистику: сейчас доля заразившихся в стране — 944 человека на миллион, это самый низкий показатель с октября.

    В Норвегии также закрывают границы для всех, кто не живёт в королевстве. Исключения сделаны только для медицинских работников и для доставки товаров. Ранее в столице страны — Осло — и нескольких прилегающих к ней районах был введён жёсткий карантин.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Здравоохранение Франция Коронавирус в мире
    Новости по теме
    Новости по теме
    Физические упражнения уменьшают негативные последствия недосыпа - ученые
    Около 6,8 млрд тенге за ОСМС перечислили астанчане в мае
    Дух приходит со временем – побывавший в Ираке хирург о карьере военного врача
    Сложные манипуляции на сердце проводит главный аритмолог БМЦ УДП РК Аян Абдрахманов
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
    5 Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков