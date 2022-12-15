Франция выиграла у Марокко битву за финал ЧМ-2022 по футболу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сборная Франция выиграла полуфинальный матч чемпионата мира по футболу у команды Марокко и вышла в финал, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Уже на пятой минуте матча французы открыли счет – неожиданно провалилась крепкая оборона марокканцев по левому краю, откуда Гризманн прострелил в центр штрафной, Мбаппе пробить не дали, мяч после серии рикошетов отскочил к Эрнандесу и тот эффектно «прошил» Буну – 1:0. Только второй мяч пропускают на мундиале «атласские львы» – до этого был автогол, пропущенный в матче с Канадой. Вскоре африканцы могли сравнять счет, но отличный крученый удар от Унаи в эффектном броске отбил Льорис. Могли убивать интригу в противостоянии «трехцветные», но простил Жиру соперника, попав в штангу из выгоднейшей позиции – вновь грубую ошибку допустили защитники марокканцев, на этот раз справа. В ответных атаках африканцы очень симпатично комбинировали, но лишь до штрафной – дальше очень внимательно играла оборона Франция. Вновь могли увеличить отрыв французы, но сначала защитник вынес мяч с «ленточки» после удара Мбаппе, а затем Жиру не попал в пустой створ. В концовке тайма обязаны были сравнять футболисты Марокко, когда после подачи с углового красиво через себя бил Эль-Ямик, но попал в штангу. Еще несколько угловых подали марокканцы – вышло опасно, но не результативно.

Заметно нарастили давление «атласские львы», здорово комбинируя на подступах к штрафной с обоих флангов. Сначала никто не сумел замкнуть опаснейший прострел справа, затем последовал еще более опасный пас во вратарскую, но защитники выбили мяч. Большими силами шла вперед сборная Марокко, рискованно это было в игре с чемпионами мира, но и выхода другого не было. С завидной регулярностью проникали в штрафную Зиеш и компания, но держалась оборона «трехцветных». Полностью захватили инициативу представители северной Африки, лишь с 70-ой минуты французы начали потихоньку отвоевывать мяч и территорию.

Выжидали свой шанс «трехцветные» и дождались на 80-й минуте: Муани добил мяч в сетку после удара Мбаппе. Марокканцы продолжали атаковать, но скорее по инерции.

До конца матча счет так и не изменился – 2:0, французы в финале сыграют с аргентинцами.

Ранее сообщалось, сборная Аргентины победила Хорватию со счетом 3:0 и вышла в финал чемпионата мира в Катаре.

Фото: championat.com