Франция вступает в обязанности председателя Совета ЕС

ПАРИЖ - БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Франция вступает в первый день нового года в обязанности председателя Совета Европейского союза, полномочия очередного председателя продлятся шесть месяцев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

«Если резюмировать в одном предложении цель нашего председательства, которое продлится с 1 января по 30 июня (2022 г.), я бы сказал, что мы должны перейти от Европы, сотрудничающей в пределах наших границ, к мощной Европе в мире, полностью суверенной, свободной в своём выборе и управляющей своей судьбой», - заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

По мнению Эммануэля Макрона, этот коллективный суверенитет должен быть достигнут через реформу Шенгенской зоны, в которой люди могут свободного передвигаться по Европе, при охране внешних рубежей. «Во-первых, необходимо учредить политическое управление Шенгеном. Во-вторых, нужно создать механизм экстренной поддержки в случае кризиса на границах», - отметил он.

Главе французского государства придётся координировать действия своих коллег по преодолению экономического кризиса, вызванным пандемией коронавируса. Зная, как тяжело приходятся простым людями, он хочет сосредоточиться на мерах социальных. На март запланирован дополнительный саммит для обсуждения новой модели роста. Макрон будет добивается введения единого минимального уровня заработной платы для всего ЕС. Он также ратует за укрепление высокотехнологичных отраслей, здравоохранения, обороны, а также более активную охрану окружающей среды. Париж будет поощрять другие столицы на спасения глобального климата. Первым делом развернётся дискуссии о том, как по-новому облагать налогами выбросы углекислого газа.

Уходящий французский президент также спешит заручиться поддержкой нового немецкого канцлера.

Историк Европы из Фонда Робера Шумана Эрик Морис отмечают, что данная программа выходит за рамки шестимесячного мандата Франции и представляет собой скорее многолетний проект Эммануэля Макрона: «Председательство в Совете ЕС приходится на конец его президентского срока. Это возможность посеять идеи на ближайшие годы, обновить политическую ориентацию и попытаться немного изменить Европу после пандемиии. При новом правительстве в Германии развитие Европы обретёт новое направление по сравнению с тем, что было в последние годы».

На деятельность Совета ЕС неизбежно окажет влияние президентская компания во Франции и весенние выборы главы государства. С конца марта до конца апреля высокопоставленные французские деятели будут уделять больше внимания внутренней политике. Однако работа дипломатов из Парижа в Брюсселе продолжится с прежней интенсивностью, хотя менее заметно. Да и внимание французской общественности переключится с европейского на национальный уровень.

В середине года эстафету председательства примет Чешская Республика.



