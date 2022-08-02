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    • Франция сняла коронавирусные ограничения для всех въезжающих в страну

    2 Августа 2022 14:45

    ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Решением правительства Франции с 1 августа 2022 года требования, ранее применявшиеся к международным путешественникам при въезде в страну в связи с пандемией COVID-19, отменяются, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Министерство внутренних дел Франции сообщило, что для всех въезжающих в страну с 1 августа отменены требования по доказательству полной вакцинации либо отрицательного результата теста на COVID-19.

    Это изменение вступило в силу 1 августа и должно помочь ускорить пограничный контроль, а также сократить количество служащих, задействованных во время «пикового» отпускного сезона во Франции.

    «С начала кризиса система пограничного санитарного контроля позволила защитить нашу систему здравоохранения и отсрочить прибытие на территорию Франции вариантов коронавируса с тревожными характеристиками. Эта система еженедельно привлекала до 6 тыс. сотрудников гражданской безопасности для проведения тестов, пограничников для проверки медицинских документов путешественников и сил внутренней безопасности для контроля изоляции или карантинных мер», - отмечается в заявлении правительства Франции.

    В связи с новой фазой пандемии, система пограничного санитарного контроля отменяется, положив конец чрезвычайному положению в рамках борьбы с пандемией COVID-19.

    Ранее все путешественники в возрасте старше 12 лет должны были предоставить отрицательный результат теста на коронавирус либо подтверждение полной вакцинации. Если с момента введения последней дозы вакцины прошло более девяти месяцев, для полной вакцинации требовалась ревакцинация.

    При этом правительство Франции сохраняет до 31 января 2023 года возможность активировать меры «аварийного торможения» на срок не более двух месяцев после консультации с высшим управлением здравоохранения в случае появления и распространения нового варианта COVID-19, который может представлять серьезную угрозу для здоровья жителей и риска перегрузки системы здравоохранения.


    Фото: tellerreport.com

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    #Франция #Коронавирус в мире #Мировые новости
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