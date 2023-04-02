Франция с августа откажется от бумажных чеков

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Власти Франции в очередной раз перенесли дату вступления в силу отмены бумажных кассовых чеков. Мера должна была действовать с 1 апреля, однако отложена до 1 августа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Deutsche Welle.

Париж объясняет перенос меры высоким уровнем инфляции.

«Чек является ориентиром для многих французов, нам казалось важным сохранить этот ориентир, пока пик инфляции не будет пройден», - заявила министр-делегат по вопросам малого и среднего бизнеса, торговли, ремесленничества и туризма Оливия Грегуар.

По ее словам, цены на некоторые категории товаров за год выросли на 15%. В то же время предварительные данные статистического ведомства Insee указывают, что потребительские цены в сравнении с мартом 2022 года увеличились на 5,6%.

Отмена автоматической печати кассовых чеков предусмотрена законом 2020 года, затрагивающим вопрос экономики замкнутого цикла. Мера призвана сократить производство отходов. Ежегодно во Франции печатают почти 30 млрд кассовых чеков.

Предполагается, что с 1 августа покупатели будут по умолчанию получать чек в электронном виде, но точный механизм этой процедуры пока не ясен. Выдать бумажный чек можно будет лишь по желанию клиента.

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