Франция расширила действие сертификатов вакцинации

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В понедельник во Франции вступили в силу правила, обязывающие жителей республики предъявлять «зеленые паспорта» в определенных местах, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Сертификат вакцинации, содержащий информацию о получении владельцем двух вакцин от COVID-19, наличии антител либо результатов ПЦР-тестов теперь необходимо предъявлять жителям Франции в качества пропусков в кафе, рестораны и междугородние поездки.

Власти Франции надеются, что данная норма, правомерность которой признал Конституционный совет республики, поможет ускорить вакцинацию и подавить «четвертую волну» коронавируса.

«Зеленый паспорт должен помочь нам избежать новых комендантских часов и локдаунов», - заявил министр здравоохранения Оливье Веран французской прессе.

О. Веран объявил о незначительных изменениях в правилах, в частности, о том, что ПЦР-тесты могут проводиться за 72 часа, а не 48, как планировалось ранее.

Сертификат вакцинации уже требуется с 21 июля при посещении культурных объектов, театров и музеев.

По данным на 5 августа 49,7 процентов населения Франции уже получили две дозы вакцин от COVID-19. Тем не менее, заболеваемость инфекцией растет на Корсике и побережье Средиземного моря, где наблюдается летний приток отдыхающих. Однако наибольшую озабоченность властей вызывают заморские территории Франции в Индийском океане и Карибском бассейне, где на фоне медленной вакцинации введены новые ограничения.

Недавние опросы общественного мнения показали, что явное большинство французов поддерживают введение «зеленых паспортов».

Президент страны Э. Макрон в последние дни неоднократно обращался к популярной среди молодежи платформе социальных сетей TikTok, чтобы призвать сограждан пройти вакцинации.

«Это вопрос того, чтобы быть хорошим гражданином. Наша свобода ничего не стоит, если мы заразим наших друзей, соседей или бабушек и дедушек. Быть свободным - значит быть ответственным» - сказал президент Франции.