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    Франция простится с Жаном-Полем Бельмондо 9 сентября

    7 Сентября 2021, 20:38

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Общенациональные почести актеру Жан-Полю Бельмондо отдадут в четверг, 9 сентября, на торжественной церемонии в парижском Доме инвалидов, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Международное французское радио передает, что такое решение о церемонии прощания с легендой французского кино приняла администрация президента Франции.

    Известный актер Жан-Поль Бельмондо скончался 6 сентября в возрасте 88 лет.

    Президент республики Э. Макрон назвал актера «национальным сокровищем», комментируя в социальных сетях известие об уходе из жизни Жан-Поля Бельмондо. «Мы все узнаем в нем себя», - отметил Макрон.

    «Более 60 лет он заставлял французов смеяться и переживать», а своей «солнечной жизнерадостностью» и «взрывами смеха» заслужил «настоящий приз зрительских симпатий» и любви публики, говорится в специальном заявлении администрации президента Франции.

    Парижский Дом инвалидов стал местом проведения не только воинских церемоний, но и чествования выдающихся людей Франции.

    Два года назад здесь прошла народная церемония прощания с президентом Жаком Шираком, а в начале октября 2018 года последние национальные почести отдали классику французского шансона Шарлю Азнавуру.

    В понедельник вечером французские телеканалы поменяли свои программы, отдавая дань памяти Бельмондо. Первый канал TF-1 собрал у экранов более 3 млн зрителей фильмом «Баловень судьбы». Другой ведущий общественный канал France 2 показал одну из культовых комедий с участием Бельмондо — «Ас из асов», собрав аудиторию в более чем 3,5 млн телезрителей.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Культура Франция Утраты
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