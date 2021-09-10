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    Франция простилась с Жан-Полем Бельмондо

    10 Сентября 2021, 11:07

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Франция простилась с легендой национального кино, Жан-Полем Бельмондо. Актер, ставший одним из символом «новой волны», скончался в возрасте 88 лет в понедельник, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    «Мы любим Жан-Поля Бельмондо, потому что он был похож на нас. Великий среди великих, но он был прежде всего человеком - так его описывал Жан-Поль Сартр. Мы восхищаемся им, он заставляет нас смеяться. Бельмондо - почти такой же как мы, только лучше», - отметил в торжественной речи президент Франции Эммануэль Макрон.

    Церемония прощания с актером прошла в парижском Доме инвалидов. Гроб с телом Бельмондо, накрытый французским флагом, вынесли во внутренний двор под музыку Эннио Морриконе из фильма «Профессионал». Композицию исполнил военный оркестр.

    Из-за коронавирусных ограничений на церемонию пустили тысячу человек с санитарными пропусками. Для остальных - снаружи установили большие экраны.

    Похороны Жан-Поля Бельмондо пройдут сегодня в кругу семьи.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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