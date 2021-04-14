Франция приостановила авиасообщение с Бразилией

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Франция приостанавливает авиасообщение с Бразилией с целью предотвратить распространение новой мутации COVID-19, обнаруженного в южноамериканской стране, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Премьер-министр Франции Жан Кастекс сообщил об этом во вторник. По мнению экспертов, «бразильский вариант», известный как Р1, особенно заразен и стал причиной резкого увеличения смертности от коронавируса во Франции в марте.

«Мы заметили, что ситуация ухудшается, и поэтому решили приостановить все полеты между Бразилией и Францией до дальнейшего уведомления», - заявил Ж.Кастекс парламенту.

Премьер-министр отметил, что путешественники из Бразилии должны проходить тест на COVID-19 перед вылетом и по прибытию во Францию, а также выйти на карантин в течение 10 суток.

Месяц назад министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что около 6% случаев заболевания COVID-19 во Франции были

вызваны заразными вариантами коронавируса, впервые обнаруженными в Бразилии и Южной Африке.

С начала пандемии во Франции зарегистрировано 5,1 млн случаев заболевания коронавирусом, что является самым высоким показателем в Европе. В результате пандемии скончалось более 99 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что Франция вводит общенациональный карантин. Президент Эммануэль Макрон подчеркнул, что республика до последнего отказывалась вводить жёсткие ограничения, но ускорившаяся в последнее время циркуляция вируса, а именно его британского штамма, заставила Елисейский дворец пересмотреть стратегию.