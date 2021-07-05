Франция предпринимает меры по стимулированию вакцинации населения

БРЮССЕЛЬ-ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Правительство Франции вводит новые меры для стимулирования вакцинации населения, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По информации Французского радио, министр здравоохранения Франции Оливье Веран считает, что в республике растет угроза распространения нового более заразного штамма COVID-19 «Дельта». И если не предпринять меры по ускорению вакцинации, существует риск начала новой волны пандемии до наступления осени.

Посещая один из центров вакцинации под Парижем, О. Веран вновь призвал французов в период летних отпусков не откладывать прививки от коронавируса.

Во Франции каждый третий случай COVID-19 имеет мутацию «Дельта». Ранее в июне статистика показывала о 20% присутствии этого штамма.

«Не совсем уверен, что у нас есть время до сентября или октября. Существует потенциальная угроза возобновления эпидемии уже этим летом. Угроза, исходящая от штамма «Дельта», — это реальная угроза, которая может испортить нам отпуска и испортить лето», — заявил О. Веран французским СМИ.

По словам министра, показатели распространения коронавируса сейчас во Франции находятся на низком уровне, но снижение остановилось.

По оценке Европейского центра по контролю и предупреждению заболеваний ECDC, к началу августа на штамм «Дельта» будет приходиться 70% заражений коронавирусом в странах Европейского союза, а к концу месяца этот показатель может вырасти до 90%.

Правительство Франции считает, что ситуацию можно сдержать активными темпами вакцинации населения. В качестве стимула вводятся новые меры. Так, французы получили право делать прививку в рабочее время, получив специальное разрешение отсутствовать на работе в течение нескольких часов.

Вторую дозу вакцины теперь можно будет получить в любом прививочном центре, а не только в том, где был сделан первый укол.

По замыслу властей, такая либерализация правил позволит французам делать вторую прививку в месте проведения летнего отпуска и не откладывать вакцинацию из-за необходимости прививаться в одном и том же центре.

По данным минздрава Франции на 1 июля, более 34 млн французов (более 50% всего населения) получили одну дозу вакцины от COVID-19. Порядка 34,5% населения полностью провакцинированы.