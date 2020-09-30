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    Франция предложила Казахстану совместные проекты в сейсмостойком строительстве

    30 Сентября 2020, 13:21

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Французская ассоциация сейсмостойкого строительства (AFPS) направила официальное письмо в Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры (АО «КазНИИСА» с предложением о сотрудничестве. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт МИИР РК в Instagram.

    Пьер Соллогуб (Pierre Sollogoub), почетный президент AFPS пригласил Ералы Шокбарова, управляющего директора по производству АО «КазНИИСА», являющегося также председателем Ассоциации сейсмостойкого строительства Республики Казахстан, участвовать в совместных проектах в области сейсмостойкого строительства. Предполагается, что в рамках сотрудничества стороны смогут обмениваться опытом по вопросам обеспечения сейсмической безопасности зданий и сооружений, изучать и применять новые строительные технологии, проводить совместное обучение молодых специалистов, организовывать совместные теоретические и практические исследования. Напомним, что в июле 2020 года Казахстан вступил в Международную ассоциацию сейсмостойкого строительства (IAEE). В этой связи, Ералы Шокбарову было присвоено звание национального делегата IAEE от Республики Казахстан. Ассоциация сейсмостойкого строительства Республики Казахстан создана на базе Казахского научно-исследовательского и проектного института строительства и архитектуры (АО «КазНИИСА»). АО «КазНИИСА» - единственный в Казахстане государственный научно-исследовательский и проектный институт в области развития строительства Казахстана, включая районы с особо сложными инженерно-геологическими условиями и сейсмоопасные регионы. Институт имеет 89 -летний опыт работы. Французская ассоциация сейсмостойкого строительства9 French Earthquake Engineering Association (AFPS) - некоммерческая организация, основанная в 1983 году. Ассоциация занимается изучением землетрясений и их последствий для почвы, сооружений и окружающей среды, а также исследованиями в области ликвидации последствий ЧС и обеспечении безопасности человеческих жизней.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Строительство Франция
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