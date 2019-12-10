Франция поделилась с Казахстаном опытом в борьбе с коррупцией

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Какие меры принимает Франция по борьбе с коррупцией, рассказали в ходе Пятой ежегодной антикоррупционной конференции в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил посол Франции в Казахстане Филипп Мартинэ, в начале 2020 года Антикоррупционная служба Казахстана и Франции планируют подписать соглашение о долгосрочном сотрудничестве.

«У нас есть делегация Национальной школы судей, которая будет продолжать сотрудничество со своими коллегами из Казахстана. Мы думаем, что это не вопрос одного года, а вопрос поколения, вопрос предотвращения и нужно преобразовывать людей с самого детства. Это - общее явление для всех»,- сказал Филипп Мартинэ в кулуарах конференции.

Посол также рассказал о некоторых примерах по борьбе с коррупцией во Франции.

«У нас ужесточили законодательство (по вопросам противодействия коррупции). Заставили всех людей в Совете министров давать полный отчет о своих действиях. В момент, когда вы входите в должность и после ухода, вы отчитываетесь, доказываете то, что вы не получали денег. Во Франции в каждом министерстве есть человек, который пишет правила и рекомендации для чиновников, для того, чтобы они соблюдали закон и их поведение было добропорядочным. Например, в МИДе Франции запрещается принимать подарки, ценность которых выше 300 евро. Если я получаю его, то обязан его отдать и подписать сертификат о том, что я его отдал», - поделился Филипп Мартинэ.

В свою очередь представитель Антикоррупционной службы Франции Манюэль Фара отметил, что проблема коррупции в стране все еще существует.

«Касательно принимаемых мер, то конкретно говорить о незамедлительном результате сложно. Если мы посмотрим данные рейтингов, то за последние 10 лет наблюдается тенденция к улучшению ситуации. Франция сегодня из всех стран занимает 20-позицию. Мы проследили, что схемы для всех государств являются общими. Это проявляется в расхищении госсредств, отмывании и переводе денег за границу. Поэтому есть и общие методы борьбы», - прокомментировал представитель Антикоррупционной службы Франции.