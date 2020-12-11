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    Франция оштрафовала Google и Amazon на 135 млн евро

    11 Декабря 2020, 08:32

    ЛИОН. EURONEWS-КАЗИНФОРМ - Французская комиссия по информатике и гражданским свободам оштрафовала американские интернет-компании Google и Amazon за использование файлов cookie, в которых содержится личная информация пользователей, без их согласия. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    «Гуглу» выписан штраф в размере €100 миллионов, а «Амазону» – €35 миллионов.

    Согласно французскому закону, интернет-сайты должны предуведомлять пользователей о том, что на сайте происходит сбор информации через cookie, и уточнять, на какие цели эта информация собирается. Как правило, информацию через эти файлы получают интернет компании, занимающиеся размещением рекламных сообщений в интернете. Файлы cookie содержат информацию, о том, какие сайты посещает пользователь, что́ позволяет сформировать представление о его интересах и запросах.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Интернет Франция
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