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    • Франция намерена сотрудничать с РК в сфере здравоохранения

    5 Августа 2022 14:22

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения РК Ажар Гиният провела встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан во Франции Гульсарой Арыстанкуловой. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

    В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества между Казахстаном и Францией, регламентированные Декларацией о намерениях по сотрудничеству в области здравоохранения.

    Декларация подписана между МЗ РК и Министерством по вопросам внешней торговли и экономической привлекательности Франции в мае 2021 года.

    Данный документ предусматривает развитие сотрудничества в области академической мобильности и повышения квалификации медицинских кадров; онкологии и санитарно-эпидемиологического благополучия; охраны здоровья женщин и детей; первичной медико-санитарной помощи; медицинских технологий и инноваций.

    В заключение встречи стороны выразили готовность развивать двустороннее взаимодействие, направленное на укрепление системы здравоохранения Казахстана.



    Фото: gov.kz
    #Здравоохранение #Франция #Сотрудничество #Международная деятельность РК #Ажар Гиният
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