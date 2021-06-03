Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Франция начнет вакцинацию детей старше 12 лет

    3 Июня 2021, 18:06

    ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Французское правительство объявило, что с 15 июня дети в возрасте от 12 до 18 лет смогут получить вакцину от коронавируса, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что решение о начале вакцинации подростков было принято во время заседания совета обороны, состоявшегося в среду утром.

    «К 15 июня мы пройдем рубеж вакцинации 30 млн человек. Вот почему мы решили сегодня утром начать вакцинацию самых маленьких с 15 июня», - сказал Э.Макрон.

    Он добавил, что 50% взрослых французов получили первую дозу вакцины, но призвал французов оставаться «чрезвычайно осторожными и бдительными», заявив, что вирус по прежнему циркулирует в некоторых частях страны.

    В общей сложности с начала кампании вакцинации во Франции 26,1 млн человек получили по крайней мере одну инъекцию вакцины (39,1% от общей численности населения), из которых 11,2 млн человек получили две дозы (16,7% от общей численности населения).

    Германия ранее объявила, что будет вакцинировать детей и молодых людей в возрасте от 12 лет с 7 июня при условии, что вакцина Pfizer/BioNTech получит одобрение Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) для этой возрастной группы.

    На прошлой неделе EMA заявила, что вакцина безопасна для детей в возрасте от 12 до 15 лет, что делает Pfizer первой вакциной, одобренной для этой возрастной группы.

    В понедельник Европейская комиссия также дала разрешение на использование вакцины против коронавируса Pfizer детям в возрасте 12 лет и старше.

    В Бельгии Высший совет здравоохранения рекомендовал молодым людям в возрасте от 16 до 17 лет пройти вакцинацию против коронавируса с 20 мая, подчеркнув, что в этой возрастной группе пациенты из групп риска будут вакцинированы быстрее, как и взрослые пациенты с отягчающими обстоятельствами.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Франция Коронавирус в мире Вакцинация
    Новости по теме
    Новости по теме
    Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали
    Новак Джокович выиграл «Ролан Гаррос» и переписал историю
    Делегация казахстанской молодежи посещает Страсбург
    Казахстан будет производить вакцину против ящура
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
    5 Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков