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    Франция меняет стратегию вакцинации против коронавируса

    5 Января 2021, 21:25

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Сегодня министр здравоохранения Франции Оливье Веран объявил об изменениях в национальной стратегии вакцинации, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Правительство Франции в последние дни широко критикуется местной общественностью за низкие темпы вакцинации местного населения.

    Первая фаза, которая предусматривала вакцинацию пожилых людей в домах престарелых, была замедлена министерством здравоохранения. Ведомство попросило учреждения сообщить количество пациентов, желающих пройти вакцинацию, прежде чем отправить им дозы вакцины.

    Бюрократическая волокита в отношении согласия постояльцев домов престарелых и необходимых медицинских назначений перед вакцинацией также отложила долгожданный процесс.

    «Больше людей получат право на вакцинацию, а процедуры регистрации будут расширены и упрощены» - заявил министр здравоохранения в эфире французского телевидения.

    Теперь во Франции смогут получить препарат медработники по уходу на дому и пожарные в возрасте старше 50 лет. Изначально данная категория входила во второй пункт из пятиэтапного плана вакцинации во Франции.

    «Количество лиц, получивших вакцину догонит цифры наших соседей в ближайшие несколько дней», - пообещал О. Веран.

    По его словам, дополнительно 100 больниц будут готовы к середине недели к вакцинации, и еще 100 центров вакцинации откроются в середине января нового года.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Франция
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