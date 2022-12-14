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    Франция — Марокко: где смотреть трансляцию матча полуфинала ЧМ-2022 по футболу

    14 Декабря 2022, 07:27

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ночь с 14 на 15 декабря в Эль-Хауре пройдет полуфинальный матч чемпионата мира-2022 по футболу, в котором встретятся сборные Франции и Марокко, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Прямая трансляция матча Франция — Марокко начнется в 01:00 по астанинскому времени и будет доступна для просмотра на телеканалах Qazaqstan и Qazsport.

    Напомним, в плей-офф сборная Франции сначала победила сборную Польши (3:1), а затем одержала победу над командой Англии (2:1). Что касается сборной Марокко, то она сотворила сразу две сенсации: сначала она выбила из турнира сборную Испании (0:0, пен. — 3:0), после чего отправила домой сборную Португалии (1:0).


    Фото: sports.kz
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