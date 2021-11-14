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    Франция и Казахстан назвали стартовые составы на матч отбора ЧМ-2022

    14 Ноября 2021, 01:05

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В матче отборочного раунда чемпионата мира 2022 года сборная Казахстана на выезде сыграет против Франции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    На данный момент стали известны стартовые составы команд:

    Франция: Льорис, Кунде, Упамекано, Эрнандес, Коман, Рабьо, Канте, Тео Эрнандес, Гризманн, Мбаппе, Бензема;

    Казахстан: Покатилов, Тайкенов, Алип, Марочкин, Ерланов, Быстров, Жарынбетов, Куат, Тапалов, Омиртаев, Аймбетов.

    Начало игры Франция — Казахстан в ночь с субботы на воскресенье в 01:45 по времени Нур-Султана, прямая трансляция на телеканале «Qazsport».

    После шести сыгранных матчей сборная Франции с 12 очками идет на первом месте в турнирной таблице группы Н; сборная Казахстана имеет в активе лишь три очка и занимает последнее, пятое место. В своем последнем матче сборная Франции в Лиге Наций обыграла Испанию (2:1), а Казахстан дома проиграл Финляндии (0:2). Что касается последней очной встречи сборных Казахстана и Франции, то этот матч состоялся в марте в Нур-Султане и закончился поражением сборной Казахстана со счетом 0:2.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Франция Футбол
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