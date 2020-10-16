Франция и Италия вновь бьют антирекорды по суточному приросту COVID-19

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ – В четверг Франция и Италия побили антирекорд по количеству случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки. Во Франции, например, число новых случаев заражения Covid-19 за сутки превысило отметку в 30 000, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

Во Франции в четверг был зафиксирован резкий скачок по количеству новых случаев – там подтвердились 30 621 случаев заражения COVID-19. Для сравнения в среду страна сообщала о 22 591 новых случаев.

Стоит отметить, что президент Франции Эммануэль Макрон уже заявил о принятии мер, которые призваны бороться с стремительно растущим уровнем инфицирования во Франции.

В среду президент Макрон заявил о введении комендантского часа в некоторых частях страны. Жители Парижа, его пригородов и восьми других городов, включая Марсель и Лион, не смогут покидать свои дома без уважительной причины с 21:00 до 06:00 уже с субботы в течение как минимум четырех недель. Введение такой меры, по словам Макрона, призвано снизить суточное количество новых случаев COVID-19 до 3 000.

Премьер-министр Жан Кастекс добавил, что полиция будет следить за соблюдением комендантского часа, но людям по-прежнему будет разрешено выходить на работу, посещать больницы и аптеки.

Что касается Италии, то там за последние сутки также был зафиксирован новый антирекорд – 8 804 новых случая коронавирусной инфекции. Это почти на 1 500 случаев больше, чем было зафиксировано днем ранее, сообщает ANSA .

Итальянское агентство отмечает, что количество смертей от нового вируса выросло почти вдвое с 43 до 83 смертей за сутки. Общее количество смертей в стране с начала пандемии составило более 36 000.

Также отмечается, что в Италии было проведено рекордное количество тестов на коронавирусную инфекцию – почти 163 000.

Стоит добавить, что резкий суточный скачок случаев заражения коронавирусной инфекцией также был зафиксирован в Польше и Германии. ВОЗ обратилась к правительствам европейских стран с призывом усилить меры борьбы с COVID-19, так как во многих странах Европы количество смертей от вируса перевалило за отметку в 1 000 человек.