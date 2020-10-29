Франция и Германия вновь вводят общенациональный локдаун

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Президент Франции Эммануэль Макрон в телеобращении объявил о введении общенационального локдауна в континентальной части страны и сообщил о запрете на перемещение людей между регионами страны. Как ожидается, ограничительные меры будут действовать по меньшей мере до конца ноября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

«Я решил, что с пятницы необходимо ввести изоляцию, чтобы остановить распространение вируса», - заявил Макрон, отметив, что людям можно будет выходить на улицу, лишь чтобы добраться на работу или для получения медицинской помощи. Для выхода на улицу нужно будет заполнить специальную форму. Это требование действовало во время первого локдауна весной.

Собираться компаниями будет запрещено.

Прекращают работу рестораны и бары, а также предприятия не первостепенной важности.

По словам Макрона, новые правила вводятся для того, чтобы не допустить серьезных последствий второй волны распространения коронавируса, которая может стать более тяжелой, чем первая.

За минувшие сутки во Франции умерли от коронавируса 523 человека, 235 из них дома, а не в больницах.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель также заявила о введении локдауна, который продлится четыре недели, начиная со 2 ноября. Власти намерены пересмотреть ограничения через две недели в зависимости от того, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация.

Локдаун предусматривает закрытие баров, отелей, кинотеатров, спортзалов и центров досуга. Рестораны не будут принимать посететелей и лишь смогут продавать еду на вынос. Магазины и учебные заведения продолжат работу. Людям будет разрешено ходить в гости друг к другу, но не собираться компаниями больше 10 человек и больше двух домохозяйств.

По словам Меркель, жесткие ограничения необходимы, чтобы не допустить коллапса системы здравоохранения. «Необходимо действовать сейчас», - сказала канцлер, отметив, что разрядить серьезную ситуацию с пандемией можно, ограничив контакты между людьми, при этом прикладывая усилия по защите экономики.

За минувшие сутки в Германии заболело почти 15 тысяч человек.