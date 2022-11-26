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    Франция — Дания: время прямой трансляции матча ЧМ-2022 по футболу

    26 Ноября 2022, 15:23

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 26 ноября в Дохе состоится матч группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу, в котором встретятся сборные Франции и Дании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    Прямая трансляция матча Франция — Дания начнется в 22:00 по времени Астаны и будет доступна для просмотра на телеканале «Qazaqstan».

    В первом матче на чемпионате мира в Катаре сборная Франции разгромила команду Австралии — 4:1. У французов голы забили Адриен Рабьо (27 минута), Оливье Жиру (32 и 71) и Килиан Мбаппе (68); у австралийцев отличился Крейг Гудвин (9). Что касается первого матча сборной Дании на турнире, то ее игра со сборной Туниса закончилась безголевой ничьей — 0:0.

    Сборная Франции приехала на ЧМ-2022 в Катар в статусе действующего чемпиона мира.


    Фото: © Fournis par Dailymercato
    Спорт Футбол Чемпионат мира по футболу
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