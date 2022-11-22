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    Франция — Австралия: время прямой трансляции матча ЧМ-2022 по футболу

    22 Ноября 2022, 23:23

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В ночь с 22 на 23 ноября в Аль-Вакре состоится матч группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу, в котором встретятся сборные Франции и Австралии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Прямая трансляция матча Франция — Австралия начнется в 01:00 по астанинскому времени и будет доступна для просмотра на телеканалах «Qazaqstan» и «Qazsport».

    Свой последний матч перед ЧМ-2022 сборная Франции провела в сентябре: в Лиге наций она уступила команде Дании (0:2). Сборная Австралии также играла в сентябре и в товарищеском матче потерпела поражение от Новой Зеландии (0:2). Что касается очных встреч сборных Франции и Австралии, то в последний раз они играли между собой на ЧМ-2018 в России: тогда французы одержали победу на групповом этапе со счетом 2:1.

    Фото: sports.kz
    Спорт Футбол Катар Чемпионат мира по футболу
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