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    Франция – Аргентина: кто фаворит финала ЧМ-2022

    18 Декабря 2022, 14:39

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня в финальном матче чемпионата мира по футболу определится победитель между командами Франции и Аргентины, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Букмекеры оценивают шансы команд, как равные – в среднем на победу как одной, так и другой сборной дают коэффициент 2,91. Вероятность ничейного исхода оценивается в 3,16.

    Обе сборные являются двукратными победителями чемпионатов мира – аргентинцы брали заветный трофей в далеких 1978 и 1986 годах. Французы становились лучшими в 1998 году и на ЧМ-2018 в России. Обе команды проиграли в нынешнем турнире только по одному разу, но в разных ситуациях: Аргентина оступилась в первом же матче против Саудовской Аравии и вынуждена была добывать очки в каждом следующем матче. Французы проиграли только Тунису в уже ничего не значившем матче группового этапа. В четвертьфинале Аргентина сыграла вничью против Нидерландов, вырвав победу в серии послематчевых пенальти.

    Для лидеров команд – Мбаппе и Месси, которые, к слову, являются одноклубниками, это второй финал в карьере – Месси выходил в главном матче турнира в 2014 году и уступил со своей командой Германии, а Мбаппе играл четыре года назад в финале против Хорватии и помог своей сборной победить.

    Так называемый суперкомпьютер компании Opta небольшое предпочтение отдает все же аргентинцам, оценивая их итоговую победу в 50,7% против 49,3% у французов.

    Вчера сборная Хорватии обыграла Марокко и стала бронзовым призером чемпионата мира в Катаре. Игра проходила на международном стадионе «Халифа» в Дохе и завершилась со счетом 2:1. Сегодня состоится финал мундиаля, где встретятся сборные Аргентины и Франции. Прямая трансляция матча Аргентина — Франция начнется в 21:00 по астанинскому времени.


    ФОТО: GETTY IMAGES

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Спорт Футбол Чемпионат мира по футболу
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