Фракция «Ак жол» просит поддержать отечественные оборонные предприятия

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты фракции «Ак жол» Мажилиса Парламента РК просят принять меры по оказанию поддержки отечественным оборонным предприятиям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В адрес партии «Ак жол» обратились Ассоциация предприятий оборонно-промышленного комплекса Республики. Отечественные производители крайне возмущены правилами формирования, размещения и выполнения гособоронзаказа и правилами ценообразования на данную продукцию, а также предлагаемыми поправками к ним. По их мнению, эти требования заведомо направлены против отечественных производителей, и напротив, поддерживают импортеров оборонной продукции», - отметил Андрей Линник, озвучивая депутатский запрос в адрес главы МИИР РК.

Депутат пояснил, что установленный правилами, так называемый «Период исполнения гособоронзаказа» не позволяет заключать договоры на продукцию с длительным технологическим циклом изготовления. Тем самым, государство отказывается поддерживать разработку и внедрение новых технологических решений, освоение сложной продукции, производственный цикл которых срок исполнения контракта. Между тем, в отрасли есть примеры технологических задач, на решение которых требуются и 5, и 10 лет.

Во-вторых, для включения в Реестр отечественных поставщиков гособоронзаказа требуется Индустриальный сертификат. Это требование препятствует освоению новых видов техники, так как сертификат выдается только на ранее производимую, серийную продукцию. А изготовить первый образец новой дорогостоящей военной техники ради получения сертификата предприятия не могут себе позволить. Кроме этого, внесение дополнений в Реестр должно быть не более двух раз в год.

Правилами не предусмотрены процедуры изменения сроков договоров в случае непредвиденных обстоятельств, изменившейся экономической или политической ситуации (санкции, эмбарго и т.д.). Например, несвоевременный выход постановления Правительства об утверждении гособоронзаказа, либо затягивание уполномоченным органом выбора исполнителя, автоматически влекут сдвиг подписания договоров. Но даже это не предусматривает продления сроков их исполнения – он ограничен 31 декабря, без возможности продления.

Фактически на исполнение заказа предоставляется срок в 6-7 месяцев без учета сложности и трудоемкости производства, вместо предусмотренных законодательством 10-11 месяцев. Заявленные при бюджетировании сроки производственных циклов и поставки комплектующих, связанные с экспортно-импортными и другими разрешительными процедурами, не учитываются.

В-третьих, правила ценообразования на оборонную продукцию не позволяют включать в себестоимость расходы, произведённые до «периода исполнения гособоронзаказа», в том числе - заблаговременное приобретение оборудования и материалов, ремонт и обслуживание производственных мощностей, обучение и переподготовку кадров, и даже выплату отпускных работникам в рамках фонда оплаты труда. Все эти расходы предприятия должны финансировать сами, правда непонятно из каких источников, если их единственной статьей дохода является гособоронзаказ.

Особый вопрос - регулирование рентабельности по контрактам. В случае настоящего или мнимого превышения установленной заказчиком прибыли, «излишки» подлежат изъятию. По данным Ассоциации, в настоящее время идёт процесс взыскания с заводов 600 млн тенге так называемых «излишков прибыли», что в нынешних условиях может поставить их на грань разорения.

«Учитывая вышеизложенное, фракция «Ак жол» просит принять меры по оказанию поддержки отечественным оборонным предприятиям, развитию их конструкторского и производственного потенциала», - резюмировал мажилисмен на пленарном заседании палаты.