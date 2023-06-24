Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.84 eur/kzt 483.47

    rub/kzt 4.9 cny/kzt 61.28
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Фрагменты уникальной напольной мозаики показали сирийские археологи

    24 Июня 2023, 11:16

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Фрагменты гигантской мозаики, которая датируется римской эпохой, показали публике сирийские археологи. Редкая находка сделана в провинции Хомс, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    Сирийские археологи показали публике фрагмент мозаичного панно римской эпохи. Находка была сделана в городе Аль-Растан, в провинции Хомс.

    Напольные панно таких размеров, а площадь этого - 300 квадратных метров, по словам ученых, большая редкость. Артефакт инкрустирован тысячами цветных мозаичных фрагментов, изображающих сцены с участием персонажей греческой мифологии: амазонок, водного божества Посейдона и нимф.

    На нем также можно разглядеть имена правителей, участвовавших в Троянской войне. Кроме того, на плите обнаружена одна из сцен древнегреческой эпической поэмы Гомера «Илиада» - битва кентавров.

    Раскопки продолжаются, так как часть панно все еще скрыта от глаз исследователей.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Сирия Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Более 20 человек погибли в результате авиаудара в Судане
    Есть ли будущее за переходом к «зеленой» энергетике? Взгляд из Азербайджана
    Самый большой над Дунаем мост открыли в Румынии
    24 человека погибли из-за утечки газа в ЮАР
    Популярное
    1 Дожди и усиление ветра ожидаются в Казахстане
    2 Александр Бублик снялся с матча Уимблдона-2023
    3 Прожить месяц на минимальную зарплату - столичный блогер проводит эксперимент
    4 Елена Рыбакина сыграет с Кэти Бултер за выход в 1/8 финала Уимблдона-2023
    5 Сколько заработал первая ракетка Казахстана за исторический результат на Уимблдоне