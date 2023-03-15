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    Фрагмент дома испытали на сейсмостойкость в Шымкенте

    15 Марта 2023, 12:46

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Специалисты Казахского научно-исследовательского и проектного института строительства и архитектуры по заказу строительной компании BKN GROUP проводят вибродинамические и статические испытания трехэтажного фрагмента 9-ти этажного жилого дома в Каратауском районе Шымкента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития.

    Конструктивная схема испытуемого здания принята в виде каркасно-связевой системы, элементы которой объединены для совместной работы горизонтальными дисками перекрытий.

    Испытания проводятся вибродинамической машиной типа В3 в несколько этапов. Полученные данные обрабатываются и анализируются. Заключение по результатам вибродинамических испытаний будет передано заказчику.





    Как сообщалось ранее, 10 марта 2023 года на брифинге в Институте сейсмологии представили итоги внеочередного заседания сейсмопрогнозной комиссии.

    Ужесточить ответственность за неисполнение требований в области сейсмобезопасности и строительства планируют в Казахстане. Данное решение продиктовано на фоне разрушительного землетрясения в Турции 6 февраля 2023 года, а также существующих рисков оползневых явлений в Казахстане.

    Между тем, не паниковать по поводу риска землетрясений в нескольких регионах призвал казахстанцев официальный представитель МЧС РК Руслан Иманкулов. По его словам, силы и средства территориальных подразделений МЧС всегда в полной боевой готовности.






    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Строительство Шымкент МИИР РК Землетрясение
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