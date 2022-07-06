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    Фотозоны, выступления, шахматы: креативное лето на столичной набережной

    6 Июля 2022, 08:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Для комфортного отдыха горожан столичная набережная у Центрального парка каждые выходные превращается в ярмарку веселья. Выступления вокалистов, творческих коллективов, интерактивы проводятся в нескольких точках в рамках проекта «Creative Summer», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

    Летний амфитеатр на старой площади работает с 12 июня каждые выходные, двери здесь будут также открыты 6 июля (среда) и 30 августа (вторник). Дневная программа начинается в 14:00 и включает в себя детские развлекательные программы, флешмобы, выступления аниматоров. К участию в проекте привлечены Центр активного долголетия, вокальные кружки, эстрадные студии, хореографические академии современных танцевальных направлений, студенты творческих вузов, а также свободные музыканты, находящиеся на творческих каникулах.

    Кроме того, проект «Creative Summer» в июле разворачивает свою деятельность на пешеходной части набережной реки Есиль по направлению к обоим мостам: Атырауского - в сторону микрорайона «Самал», и Целиноградского - в сторону главного входа в центральный парк культуры и отдыха. Программа на набережной начинается с 18:00 и представляет собой акустические выступления музыкантов и вокалистов.

    Кроме того, гостей и жителей города ожидает специальная программа на пешеходной улице «Demalys Promenade». В июле программа проекта «Creative Summer» предложит ряд развлечений: фотозоны, шахматы, выступления мультижанровых артистов.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана Культура День столицы
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