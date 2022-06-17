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      История Казахстана

    Фотовыставку в память о жертвах политических репрессий открыли в Алматы

    17 Июня 2022, 14:40

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Фотовыставка «Біз», посвященная Дню памяти жертв политических репрессий 1920-1950-х годов, будет проходить до 1 июля в здании Almaty Gallery, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Экспозиционными материалами выступают архивные фотодокументы репрессированных людей, взятые из личных дел. Они были сделаны в рамках следствия для идентификации и распознавания лиц для правоохранительных органов.

    «Эти материалы 70 лет были под грифом «Совершенно секретно». Их только недавно рассекретили и поэтому мы ограничивались в своих действиях, поскольку не было официального статуса рассекречивать. Теперь он у нас есть», - сказала куратор фотовыставки Алия Болатхан.

    На выставке представлены более 300 фотографий, которые хранились в архивах.

    «Выставка предоставляет посетителям возможность выбирать самим: сделать позитивный вывод из пережитого исторического опыта или воспринимать его в статусе неприятного периода нашей истории. Если вы пройдетесь по залу, то тогда поймете, каково было этим людям и в каких правах они ограничивались», - пояснила Алия Болатхан.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы История Казахстана День памяти жертв политических репрессий
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