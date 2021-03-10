Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Фотовыставка «Женщины на передовой в борьбе с COVID-19» проходит  в Алматы

    10 Марта 2021, 14:44

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Фотовыставка «Женщины на передовой в борьбе с COVID-19», демонстрирующая галерею фотографий и видеоматериалов о казахстанских женщинах-врачах, волонтерах, юристах, правозащитницах и активистах, стартовала в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Материалы выставки показывают бескорыстную общественную помощь этих женщин другим во время одной из самых смертоносных пандемий в новейшей истории. 15 участниц фотовыставки делятся историями смелости и жизнестойкости во время пандемии.

    Мероприятие организовано Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА) при поддержке Офиса Постоянного координатора ООН в Казахстане.

    Вдохновителем проекта выступила Айнур Ильясова - актриса, активистка и основатель Общественного фонда «Фонд модернизации института семьи и брака «Бопе». В творческую группу проекта входят фотограф Баурджан Бисмильдин, видеооператор и режиссер Ваня Абрамов и журналистка Оксана Василенко.

    Представитель ЮНФПА в Казахстане и страновой директор в Кыргызстане и Туркменистане Джулия Валезе отметила, что пандемия показала то, что человечество может достичь много, если будет работать сообща.

    «Эта фотовыставка, от врачей и юристов до волонтеров и ключевых сотрудников, откроет окно в жизнь некоторых из них и подчеркнет их истории смелости, стойкости и самопожертвования перед лицом глобального кризиса. Пандемия показала нам, что человечество может достичь много, если мы все будем работать сообща. Давайте в этот день напомним себе, что женщины, так часто не представленные на руководящих должностях, могут вносить свой весомый вклад на всех уровнях общества, если им предоставить такие возможности», - сказала она.

    15 участниц фотовыставки поделились со своими историями во время пандемии. К примеру, Екатерина Ли по профессии журналист, но занимается волонтерством. Работа журналиста, по словам Екатерины, ее кормит, а волонтерство - для души. Этим она занимается уже шесть лет и утверждает, что остановиться невозможно! Помогает жителям аулов Нуринского сельского округа Талгарского района Алматинской области.

    «В карантин вокруг Алматы стояли блокпосты, и жители аулов, те, которые работали в городе, остались вообще без источника доходов. В соседнем селе, буквально в 20 минутах от нас, однажды была страшная ночь: ограбили 12 домов, все вынесли подчистую. Я испугалась и поняла, что люди от голода готовы идти на все. Тогда мы срочно начали искать в Алматы тех, кто сможет помочь. Нужны были продукты или деньги, чтобы мы сами в поселковых магазинчиках могли купить еду. Мне скидывали какие-то суммы, а я брала самых нуждающихся людей, покупала им еду и отправляла в ответ видеоотчеты. Потом обратилась к знакомым волонтерам, которые и привезли в поселок продукты. Как-то так и выжили!» - вспоминает она.

    15 фотографий и интервью в документальном стиле, а также короткие эссе о вкладе женщин в решение кризиса, связанного с COVID-19, можно найти на веб-сайте http://www.womenincovid19.com/.

    Фотовыставка в Алматы пройдет во Дворце Республики, а в дальнейшем будет выставлена в метрополитене и в ТРЦ «Мега».

    Автор:

    Гульзат Сахова

    ООН Алматы Общество Коронавирус в РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Глобальная встреча лидеров ЮНФПА состоится в Алматы
    Бойцам «Жасыл ел» увеличили зарплату в Карагандинской области
    Бракосочетанием на вершине Байтерека отметили День семьи столичные пары
    Численность населения Казахстана составила 19 832 737 человек
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    4 Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
    5 Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
    Новости партнеров