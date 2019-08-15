Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Астана

    Фотовыставка «Невероятная Индия» открылась в Нур-Султане

    15 Августа 2019, 20:19

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Открытие фотовыставки «Невероятная Индия: очаровательная плюралистическая культура» состоялось в столице. Фотовыставка организована в рамках празднования «Дня Индии» в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На выставке представлены четыре основных раздела: «Фестиваль Индии»; «Объекты культурного наследия Индии»; «Дикая природа Индии»; «Невесты Индии».

    «Сегодня мы не только открываем выставку, но празднуем День независимости Индии. 15 августа мы празднуем 73-ю годовщину независимости. В этом году мы также отмечаем 150-летие Махатмы Ганди – лидера нашего освободительного движения и отца нашей нации. На фотовыставке «Невероятная Индия» были отобраны самые лучшие фотографии для каждой секции. Каждая из них представлена лучшими фотографиями. Секции были выбраны, чтобы фотографии были интересны молодым и взрослым», - сказал в своем приветственном слове посол Индии в Казахстане Прабхат Кумар.

    Отметим, что выставка будет проходить с 16 по 19 августа 2019 года в Национальной академической библиотеке РК.

    Мероприятия в честь Дня независимости Индии будут отмечаться одновременно в трех точках города. Наряду с фотовыставкой будет проходить фестиваль индийской кухни. А на столичном «Арбате» организованы культурные мероприятия.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Астана Культура Индия
    Новости по теме
    Новости по теме
    166 человек стали жертвами аномальной жары в Индии
    11 человек убиты в результате вспышки насилия в Индии
    Более 100 тысяч человек эвакуировали в Индии и Пакистане из-за мощного циклона
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге