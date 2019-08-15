Фотовыставка «Невероятная Индия» открылась в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Открытие фотовыставки «Невероятная Индия: очаровательная плюралистическая культура» состоялось в столице. Фотовыставка организована в рамках празднования «Дня Индии» в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На выставке представлены четыре основных раздела: «Фестиваль Индии»; «Объекты культурного наследия Индии»; «Дикая природа Индии»; «Невесты Индии».

«Сегодня мы не только открываем выставку, но празднуем День независимости Индии. 15 августа мы празднуем 73-ю годовщину независимости. В этом году мы также отмечаем 150-летие Махатмы Ганди – лидера нашего освободительного движения и отца нашей нации. На фотовыставке «Невероятная Индия» были отобраны самые лучшие фотографии для каждой секции. Каждая из них представлена лучшими фотографиями. Секции были выбраны, чтобы фотографии были интересны молодым и взрослым», - сказал в своем приветственном слове посол Индии в Казахстане Прабхат Кумар.

Отметим, что выставка будет проходить с 16 по 19 августа 2019 года в Национальной академической библиотеке РК.

Мероприятия в честь Дня независимости Индии будут отмечаться одновременно в трех точках города. Наряду с фотовыставкой будет проходить фестиваль индийской кухни. А на столичном «Арбате» организованы культурные мероприятия.