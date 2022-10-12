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    Фотовыставка Explore Jana Qazaqstan откроется в Астане 14 октября

    12 Октября 2022, 12:01

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 14 октября в 17:00 в Астане в ТРЦ Mega Silk Way состоится открытие фотовыставки по итогам экспедиций Explore Jana Qazaqstan. В текущем году с мая по сентябрь команда Explore Jana Qazaqstan совместно с редакцией National Geographic Qazaqstan при поддержке Samsung Kazakhstan провела 5 экспедиций по регионам Казахстана, в том числе по Туркестанской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской областям, передает МИА «Казинформ».

    Основная цель экспедиций - популяризация туристических регионов через объективы видеокамер и фотоаппаратов лучших казахстанских фотографов, журналистов и тревел-блогеров, а также придание импульса дальнейшему развитию внутреннего туризма Казахстана.

    По итогам экспедиции сделано более чем 3500 фотографий, из которых редакция National Geographic Qazaqsan отобрала лучшие 30 работ для фотовыставки, сделанные на телефон Samsung Galaxy S22 Ultra.

    Торжественное открытие выставки состоится 14 октября. Экспозиция продлится до 14 ноября 2022 года в столичном ТРЦ Mega Silk Way.

    Всех желающих приглашаем насладиться незабываемой природой нашей необъятной страны!

    Контакты: +77078282636 (Нурсултан).

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Астана Туризм Общество
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