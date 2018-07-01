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Фоторобот подозреваемого в убийстве 18-летней костанайки распространила полиция

23 Июля 2018 14:24 158
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Фоторобот подозреваемого в убийстве 18-летней костанайки распространила полиция

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Полицейские Костанайской области разыскивают подозреваемого в убийстве 18-летней Дарьи Махартовой. Уже составлен и распространён фоторобот, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД Костанайской области.

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«В убийстве подозревается мужчина 20-30 лет, одет в белую футболку, шорты в клетку, составлен фоторобот предполагаемого преступника. В случае получения какой-либо информации сообщить незамедлительно по телефонам: 8 (7142) 52-60-21, 52-61-05, 52-61-12 факс: 52-61-04, или 102»,- отмечается в сообщении ДВД.

Напомним, 18-летняя Дарья Махартова 20 июля вечером вышла на пробежку и с тех пор не выходила на связь. К поиску были подключены волонтеры Костаная и неравнодушные люди. Чуть позже 18-летнюю жительницу Затобольска нашли мертвой в лесопосадках близ Костаная.

Полицейскими начато досудебное расследование по статье 99 УК РК. Проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия.

Позже полиция обратилась к костанайцам  с просьбой об оказании помощи.

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Ключевые слова: Костанайская область, Происшествия,
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Автор:

Жанна Мусабаева

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