Фоторепортаж: Пекин накануне Зимней Олимпиады-2022

ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Олимпийские объекты Пекина-2022 поделены на три кластера: Пекин, Яньцин и Чжанцзякоу (провинция Хэбэй, КНР). В играх примут участие около 4 000 атлетов. Всего будет разыграно 109 комплектов наград в 15 видах спорта. Новые дисциплины включены в программу соревнований по бобслею, шорт-треку, фристайлу, прыжкам на лыжах с трамплина и сноуборду. Как Пекин готовится к Зимней Олимпиаде 2022 года – в фотоленте МИА «Казинформ». Мы расскажем о спортивных объектах в Яньцине и Чжанцзякоу.

Яньцин

Национальный горнолыжный центр

Комплекс находится в десяти минутах езды от Олимпийской деревни. Здесь располагаются семь лыжных трасс, на которых максимальный перепад высот составляет 900 метров. Здесь пройдут соревнования по горнолыжным видам спорта (слалом, гигантский слалом, горнолыжная комбинация и др.). Он вмещает 5 тысяч сидячих и 3,5 тысячи стоячих мест для зрителей. После Олимпиады комплекс откроют для местных и зарубежных туристов.

Национальный санно-бобслейный центр

Национальный санно-бобслейный центр включает площадки для бобслея, скелетона и санного спорта. Центр имеет 2000 сидячих и 8000 стоячих мест. После Олимпиады Цент будет принимать международные соревнования.

Олимпийская деревня в Яньцине

Столовая для персонала спортивных объектов в Яньцине

Спортивные объекты в Чжанцзякоу (провинция Хэбэй)

Чжанцзякоу – популярный горнолыжный курорт, находится в соседней с Пекином провинции Хэбэй. Благодаря новой железнодорожной ветке, протяженностью 174 километра, спортсмены и участники Олимпиады смогут меньше чем за час добраться до спортивных объектов Чжанцзякоу. Здесь пройдут соревнования по прыжкам с трамплина, лыжным гонкам, биатлону, фристайлу и сноуборду.

Железнодорожная станция «Тайцзычэн», обслуживает новую скоростную линию Пекин – Чжанцзякоу

Новый вокзал «Тайцзычэн» находится в районе Чунли (район городского подчинения округа Чжанцзякоу, провинция Хэбэй), где расположен один из известных горнолыжных курортов Китая.

Национальный центр прыжков с трамплина

Дизайном трамплин напоминает традиционный китайский скипетр «Жуйи». В Национальном центре прыжков с трамплина состоятся соревнования по прыжкам с трамплина (индивидуальный нормальный трамплин, индивидуальный большой трамплин, командные соревнования, смешанные командные соревнования). Здесь будут разыграны 5 комплектов медалей.

Национальный центр прыжков (июль 2021 года)

Национальный центр прыжков (декабрь 2021 года)

Национальные биатлонный и лыжный центры

На Зимних Олимпийских играх в 2022 году биатлонисты разыграют 11 комплектов наград, а лыжники выявят сильнейших в 12 видах программы.

Июль 2021 года

Декабрь 2021 года

Снежный парк Genting

Снежный парк Genting расположен на месте функционирующего горнолыжного курорта. Парк примет соревнования по лыжному фристайлу и сноуборду.

Июль 2021 года

Декабрь 2021 года

Гостиница Genting Grand Resort. Здесь будет расположен медиа-центр Зимних Олимпийских игр в Чжанцзякоу.

Олимпийская деревня в Чжанцзякоу

Июль 2021 года

Июль 2021 года

Июль 2021 года