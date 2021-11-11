Фоторепортаж: Один день из жизни социального работника в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 30 октября Казахстан отметил день социального работника. Праздник неофициальный, во многих странах труд социального работника не отмечен в календаре, передает МИА «Казинформ».

Аяулы Асхатова работает в поликлинике 5 города Караганда. Аяулы окончила Карагандинский государственный университет им. Е.А.Букетова, социально-педагогический факультет.

«Еще в раннем детстве я любила мечтать. Я тогда представляла себя тем человеком, кем сейчас являюсь. С раннего детства меня учили быть ответственной, самостоятельной и главное - верить в себя. Моей душе было угодно понимать людей, сочувствовать им, иметь желание помогать», - рассказывает Аяулы о том, как пришла в профессию.

«Мой первый дом на участке, мой первый опыт. Открывается дверь и перед тобой стоит пожилой беспомощный человек, с наполненными грустью глазами. Сердце на миг замирает, учащается дыхание и появляется осознание, как ценна эта жизнь и здоровье. И на выдохе понимаешь, какой ты сделал правильный выбор, выбрав эту профессию. Первый разговор по душам, первая оценка состояния и бесконечная поддержка, прилив сил и многогранная мотивация», — вспоминает Аяулы.

«Когда я поступала на эту специальность на тот момент думала, что выбрала ее случайно. В стенах университета я по семейным обстоятельствам поменяла факультеты и выбрала на тот момент только начинающую развиваться социальную работу. Но спустя время, поняла, что это мое призвание», — делится социальный работник.

Аяулы больше 11 лет работает в социальной сфере. Долгое время девушка работала в психоневрологическом медико-социальном учреждении.

Старшая медсестра отделения даёт задание о нетранспортабельном пациенте для посещения на дому.

«Работа в социуме для меня означает понимать и чувствовать другого человека полностью. Этим мне и нравится моя профессия», — рассказывает Аяулы.

Часто соцработник вынужден решать вопросы и в нерабочее время. Бывает, что обращаются за помощью по вечерам или выходным. «Помогать людям, проявлять эмпатию, понимание и сострадание не под силу многим. Пройдя этот путь понимаешь, что профессия, в которую ты вкладываешься в полную меру будет давать свои плоды», — рассуждает Аяулы.

За всеми цифрами и объемами стоит непростая работа людей, действительно увлеченных своим делом. Рано или поздно работа приводит к истощению и эмоциональному выгоранию, поэтому очень важно уметь отдыхать и переключаться.

«В жизни у каждого человека бывают моменты, когда он беззащитен, бессилен, беспомощен, у кого недостает своих собственных сил справиться с навалившимися на него психологически-социальными проблемами. Моя работа строится на принципах самоотверженности, полной самоотдачи и понимания. Поддерживать людей оказавшихся в трудной жизненной ситуации, оказывать им моральную поддержку одиноким престарелым людям, страдающим тяжкими недугами, людям пережившие психологические депрессии. Трудности профессии компенсирует осознание того, что они приносят людям радость и дарят душевное тепло», — делится своими мыслями социальный работник.

Мы не забываем никого, и стараемся превратить жизнь каждого в праздник.

Социальные работники оттачивают навыки общения, убеждения, эмпатии, узнают многие юридические тонкости. В социальной сфере как нигде необходимо взаимодействие между различными, не связанными между собой структурами. Труд непростой и опасный, ведь ты никогда не знаешь о том, что ожидает тебя за закрытой дверью той или иной квартиры.

Оформление одиноко проживающего пациента для приглашения социального работника на дом.

И друг, и помощник, и психолог. Заслужить доверие подопечных и благодарность порой непросто, но людям, которые приходят в эту профессию, удается подобрать ключик к сердцу каждого.

Социальный работник в первую очередь должен любить людей. Это первое требование, которое негласно выдвигают к специалистам. Ко дню соцработника многие из них получили грамоты за хорошую работу.

*Мнения, выраженные в данном материале, принадлежат авторам и необязательно отражают официальные точки зрения Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан и Представительства ЮНИСЕФ в Казахстане.