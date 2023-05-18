Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+15+17℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Международная деятельность

    Фоторепортаж: Как работает пресс-центр Саммита «Центральная Азия - Китай»

    18 Мая 2023, 11:41

    СИАНЬ.КАЗИНФОРМ – В преддверии Саммита «Центральная Азия - Китай» в городе Сиань провинции Шэньси на северо-западе Китая, заработал пресс-центр форума, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Пресс-центр разместили в гостинице Changba Huayi в новом экологическом округе Чаньба города Сиань, неподалеку от парка Всемирного садоводческого ЭКСПО.


    В нем находятся рабочая зона, зал пресс-конференций, специальная рабочая студия СМИ, студия для организации интервью, комната для работы с фотографиями, центральная аппаратная и комната для записи сигналов CMG.


    В общей рабочей зоне установлены большие светодиодные экраны для воспроизведения общедоступных сигналов CMG, а также аппараты для ксерокопии и печати.



    В зале пресс-конференции проводятся тематические брифинги. Он может вместить более 100 человек.


    Бюро обслуживания пресс-центра раздает справочные материалы для СМИ и оказывает консультационные услуги, касающиеся работы транспорта, локации исторических достопримечательностей и составления маршрута.



    При пресс-центре размещены выставочные зоны, где иностранные корреспонденты могут ближе познакомиться с китайской культурой и историей, а также приобрести сувениры.


    Также создан зал традиционной китайской медицины (ТКМ), где врачи могут провести диагностику здоровья по пульсу, а специалисты ТКМ демонстрируют массаж и лечение медицинскими банками.




    При пресс-центре установлена мультимедийная интерактивная выставка, демонстрирующая культурное наследие провинции Шэньси.

    18 мая Президент Казахстана встретится с руководителями крупных китайских компаний и проведет ряд мероприятий в рамках программы государственного визита, а также примет участие в церемонии запуска строительства логистического центра Казахстана в сухом порту города Сиань.

    19 мая Касым-Жомарт Токаев будет участвовать в саммите «Центральная Азия – Китай». К слову, инициатива создания формата «Центральная Азия - Китай» принадлежит китайской стороне. Также планируется участие в торжественном открытии Генерального консульства РК в Сиане.

    Автор:

    Руслан Сулейменов

    Экономика Китай
    Новости по теме
    Новости по теме
    Sinopec может войти в проект по выпуску полиэтилена в Атырауской области
    Казахстанские товары, представленные в национальном павильоне, вызвали большой интерес у китайских потребителей – вице-председатель JD group Вэй Е
    Сенат одобрил ратификацию соглашения об учреждении института ЦАРЭС
    Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления CNPC Дай Хоуляна
    Популярное
    1 Сотрудников акимата наказали в Талдыкоргане
    2 Госорганы смогут привлекать профессионалов на руководящие должности без конкурса - АДГС РК
    3 Какие возможности открываются работникам частного сектора для поступления на госслужбу
    4 Правила привлечения контрактников для реализации нацпроектов определят в Казахстане
    5 По итогам визита Президента Казахстана в Китай мы получим много совместных проектов - эксперт
    Новости партнеров