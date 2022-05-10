Фотореликвия хранится в музее карагандинского колледжа

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде проходит выставка «Память о мастере», посвященная фотографу Павлу Кунину. Уникальным экспонатом является фото, сделанное ровно 77 лет назад, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Небольшая фотография шесть на девять. Подлинное свидетельство истории. Солдаты пляшут, радуясь Победе. На обороте значится: «9 мая 1945 года. В пригороде Берлина». В центре кадра, вприсядку, Павел Кунин, впоследствии прославивший Караганду своим фотоискусством.

«Познакомились с Павлом Семеновичем случайно. Однажды он подошел ко мне на улице с просьбой: «Дама, можно вас сфотографировать?». После стал приходить к нам в училище, где готовили киномехаников. Общался с ребятами. Он был хороший рассказчик. Душевный человек, оптимист. Мы его звали Живчиком. Много лет вместе праздновали День Победы. Он всегда приходил со своей алюминиевой кружкой. Подарил нам свои работы и фотографии из личного архива. Одной из них очень дорожу: где он сам, молоденький боец, в солдатской гимнастерке танцует под «Яблочко», – вспоминает Раиса Тамабаева, бывший директор Профшколы № 9 Караганды (ныне Карагандинский профессионально-технический колледж).

В музее колледжа отдельный стенд посвящен участникам Великой Отечественной войны. В альбомах, сделанных руками преподавателей и учащихся, хранится память о ветеранах.

Павел Кунин (1925–2000) родился в селе Новоюрьево Тамбовской области. В армию его призвали в январе 1943 года, хотя ему не было еще 18 лет. Для этого парнишка прибавил себе возраст. Служил в зенитной артиллерии. Прошел войну от Сталинграда до Берлина. Он был одним из тех, кто оставил на здании поверженного Рейхстага свою надпись: «Я с Тамбовщины! Знай наших!». За боевые заслуги награжден орденом Красной Звезды, а также медалями «За оборону Сталинграда», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина».

В Германии он впервые взял в руки фотоаппарат. При штабе была небольшая фотостудия.

После демобилизации Павел Кунин вернулся в родное село. Работал в школе учителем черчения и рисования.

В 1953 году приехал в Караганду. И до самой пенсии трудился художником-оформителем в «Центрказгеологии». Все свободное время посвящал фотографии. Организовал первый фотоклуб Караганды, удостоенный звания Народного самодеятельного коллектива.

Мастер создал свой стиль, получивший название «эффект Кунина». И к боевым наградам ветерана Великой Отечественной войны добавились творческие. Его работы завоевывали медали на престижных международных выставках.

В технике фотографики создавал произведения разных жанров. Особенно любил портреты. Не боялся экспериментировать, пробовал работать в стиле авангардизма.

Один из фотоаппаратов Павла Кунина хранится в Областном историко-краеведческом музее.

В эти дни выставка «Память о мастере» проходит в доме Союза архитекторов (пр. Н. Абдирова, 24/4). Посетители увидят подлинные работы Павла Кунина. Выставка будет действовать до конца мая.



